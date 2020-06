Profiteert u automatisch van de gedaalde energieprijzen? Kurt Deman

29 juni 2020

10u30

Bron: mijnenergie.be 3 Energie U hoorde er vast al iets over waaien in de pers: de energieprijzen zijn de afgelopen maanden fors gedaald. Toch betekent dat niet dat u dat automatisch zal voelen in de vorm van een lage energiefactuur. U hoorde er vast al iets over waaien in de pers: de energieprijzen zijn de afgelopen maanden fors gedaald. Toch betekent dat niet dat u dat automatisch zal voelen in de vorm van een lage energiefactuur. Mijnenergie.be legt uit waarom niet.

De coronacrisis heeft een groot effect op de consumptieprijzen van uiteenlopende goederen en diensten. In veel gevallen hebben we het dan over hogere kosten, maar de lage energieprijzen zijn daarop een uitzondering. De combinatie van een lage energievraag en veel zon- en winduren heeft voor een besparingspotentieel van enkele honderden euro’s gezorgd. Als u op dit moment nog steeds uw contract niet nakeek, kunnen we u enkel met klem adviseren om dat zo spoedig mogelijk te doen.

Voelbaar in de portemonnee

Goed nieuws als u over een variabel contract beschikt: de kans is behoorlijk groot dat u vanzelf al profiteert van de lage energieprijzen. Interessant om te weten is dat de diverse energieleveranciers niet allemaal dezelfde indexeringsparameters volgen. Een eerdere studie van de CREG* (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) toonde bijvoorbeeld aan dat de indexatie van variabele energieproducten in 2018 meestal op kwartaalbasis gebeurde, terwijl energieleveranciers in 2019 meer en meer contracten met een aanpassing op maandbasis lanceerden. Sowieso: als uw energiecontract de prijsevoluties op maandbasis volgt, zal u natuurlijk sneller de positieve - en de negatieve - evoluties op de energiemarkt in uw eigen portemonnee voelen.

Let op bij vast contract

Hebt u een vast contract? Dan liggen uw kaarten anders en profiteert u niet automatisch van lage energieprijzen. De reden: het tarief per kilowattuur blijft ongewijzigd tijdens de looptijd van uw contract.

Ook: als uw contract richting zijn einde loopt, dan verlengt uw energieleverancier automatisch de overeenkomst. Hij is wel verplicht om u daar schriftelijk van op de hoogte te brengen. Het nieuwe tarief dat u op dat moment krijg, stemt dan overeen met de actuele energieprijzen op de markt. Maar: die kunnen natuurlijk zowel in uw voor- als uw nadeel uitdraaien. En een bijkomende bedenking: zodra uw contract in de verlengingen gaat, speelt u meestal ook die lucratieve promoties kwijt waarmee de leverancier u probeerde binnen te halen.

Zeker als het al een paar jaar geleden is dat u uw vast contract nog eens onder de loep nam, is de kans eerder klein dat u al profiteert van de huidige lage energieprijzen. De oplossing? Het zelf controleren. Hier komt u in een paar muisklikken te weten welke leverancier de voor u interessantste (lees: goedkoopste) formule aanbiedt. Beslist u over te stappen naar een nieuwe energieleverancier, dan maakt u ook weer kans op stevige welkomstkortingen.



