Producten van Coca-Cola niet beschikbaar bij Colruyt door moeilijke onderhandelingen HR

10 februari 2020

13u15

Bron: Belga 0 Consument Aanslepende onderhandelingen tussen Colruyt en Coca-Cola zorgen er voor dat niet alle producten van de frisdrankproducent beschikbaar zijn bij de supermarktgroep. Dat schrijft de gespecialiseerde site RetailDetail en wordt bevestigd door Colruyt.

Moeilijke onderhandelingen met Jacobs Douwe Egberts zorgen er ook al voor dat niet alle producten van het koffiebedrijf bij Colruyt in de rekken liggen. Maar ook het jaarlijks overleg met Coca-Cola leverde “nog geen consensus op”, bevestigt een woordvoerster. “Met als gevolg dat een aantal producten tijdelijk niet beschikbaar zijn”. Dat verschilt van winkel tot winkel. Onder meer sommige producten Coca-Cola Light, Fanta, Chaudfontaine en Fuze Tea ontbreken volgens RetailDetail in de schappen.

Colruyt geeft geen details over de onderhandelingen en benadrukt dat er nog steeds producten van Coca-Cola in de rekken liggen. “Het gaat dus om een beperkt aantal producten die tijdelijk niet meer beschikbaar zijn, en dat aantal varieert van winkel tot winkel”, aldus het bedrijf in een officiële reactie.

Douwe Egberts

Intussen evolueren de gesprekken met Jacobs Douwe Egberts volgens een woordvoerster “op een constructieve manier naar een oplossing”. Colruyt gaat er van uit dat de ontbrekende koffieproducten snel weer beschikbaar zullen zijn. Ook voor Douwe Egberts gaat het om een beperkt aantal producten dat tijdelijk niet meer beschikbaar is.