Product 'Helva met pistaches' uit verkoop gehaald Redactie

22 maart 2018

18u57

Bron: belga 0 Consument Het bedrijf TADAL SA heeft beslist, in overleg met het Federaal Voedselagentschap FAVV, om het product 'Helva met pistaches 350 gram' uit de verkoop te halen en terug te roepen bij de consumenten. In het product zijn aflatoxines aangetroffen, een toxine geproduceerd door schimmels.

Het gaat om producten met vervaldatum 31 oktober 2019 met lotnummer L24 L 17. Ze zijn in een plastic doos aan de man gebracht in een veertigtal onafhankelijke winkels in België. Een lijst daarvan staat op de website van het FAVV.

Het bedrijf raadt de klanten aan om het product niet te consumeren en het terug te brengen naar het punt van aankoop.