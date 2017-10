Producent roept kinderspeelgoed om veiligheidsredenen terug KVE

19u05

Bron: Belga 1 Consument Speelgoedproducent MGA Entertainment roept het product Discover Sounds sleutels van het merk Little Tikes terug. Het product is gemaakt en getest voor kinderen vanaf 18 maanden, maar blijkt niet veilig voor kinderen die nog niet zelfstandig rechtop kunnen zitten. Dat maakte de Nederlandse producent vandaag bekend.

"Voor deze leeftijdsgroep is het product echter niet veilig. Uit onderzoek is gebleken dat het speelgoed bij deze kinderen te ver in de mond kan komen en de keel kan raken. Hierdoor ontstaat gevaar voor beschadiging van het keelweefsel, en gevaar voor verstikking door afsluiting van de keel door het speelgoed. Om deze reden wordt het product teruggeroepen", aldus de mededeling.



De terugroepactie slaat op het product met artikelnummer 990335M (met EAN-code 0050743990335) verkocht tussen oktober 2016 en september 2017, en artikelnummer 626692M (met EAN-code 0050743626692) verkocht tussen april 2016 en september 2017.



Het speelgoed is in België verkocht door Kruidvat, Toychamp en Vente-Exlusive.



Consumenten worden gevraagd het product uit de buurt van kinderen te houden. Het speelgoed kan teruggebracht worden naar de winkel van aankoop, waar de consument het aankoopbedrag zal terug krijgen, aldus het persbericht.