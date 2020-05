Problemen voorbij, maar inloggen Tax-on-web kan wel nog langer duren Redactie

06 mei 2020

12u07

Bron: Belga 24 Consument Het elektronisch identificatieplatform van de overheid is opnieuw beschikbaar en stabiel, zo laat de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA) weten. Aanmelden op Tax-on-web en andere online diensten van de overheid kan wel nog steeds langer duren dan normaal.

“We verwerken momenteel nog vijfmaal meer aanvragen dan normaal”, aldus woordvoerster Laurence Mortier. “Aanmelden op online diensten kan hierdoor langer duren dan normaal. We excuseren ons voor dit ongemak.”

In de voormiddag bleek dat het identificatieplatform van de overheid overbelast raakte. De onlinediensten telden door de coronacrisis meer gebruikers en ook de verzending van de vooraf ingevulde belastingbrieven speelde parten. Hierdoor konden gebruikers zich niet of met vertraging aanmelden voor overheidstoepassingen als Tax-on-web of mypension.be.

Eens ingelogd, was er voor de gebruikers geen probleem meer met Tax-on-web. Het probleem kwam ongelegen, omdat dinsdagnamiddag Tax-on-web online ging voor aangiftejaar 2020.