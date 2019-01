Primeur in België: binnenkort kan u tankbeurt betalen met bankapp op smartphone HA

11 januari 2019

12u16

Bron: Belga 0 Consument Vanaf 15 januari kunnen autobestuurders in ons land voor het eerst via een bankapp op hun smartphone een tankbeurt betalen. Dat kan met de mobiele app van Belfius in de benzinestations van LUKOIL.

Beide werken hiervoor samen met Carpay Diem, een start-up die een platform ontwikkelde waarmee mobiele apps een benzinepomp kunnen activeren en de betaling vanuit de auto kunnen regelen.



Wanneer de auto bij het tankstation van LUKOIL aankomt, dient de Belfius-klant de "kaartloos tanken”-applicatie te activeren, waarna via geolocalisatie dit station op zijn scherm verschijnt. Na selectie van het nummer van de pomp wordt de bezoeker uitgenodigd om te tanken. Na afloop verschijnt het transactiebewijs op het scherm.

Op korte termijn is het ook de bedoeling om klanten bij een bezoek aan een LUKOIL benzinestation gepersonaliseerde commerciële aanbiedingen te sturen, zoals korting op een ontbijt in de shop of op de volgende tankbeurt.



"Door samenwerking met een speler als Belfius trekken we voluit de kaart van de smartphone als mobiel betaalmiddel", zegt Bulat Subaev, managing director LUKOIL West-Europa. "Naast het extra gebruiksgemak voor de automobilist zetten we ook maximaal in op een gepersonaliseerd aanbod voor onze klanten. We bekijken op termijn hoe we deze betaalmogelijkheden kunnen aanbieden aan al onze klanten.”

Belfius telt momenteel zo'n 1,2 miljoen actieve gebruikers van haar mobiele app.