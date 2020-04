Prijsbreker spaarmarkt schroeft rente terug Kurt Deman

14 april 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen In woelige (corona)tijden verkiezen veel mensen een spaarrekening als veilige haven. Helaas staat daar slechts een zeer beperkte intrest tegenover. De spaarrekening van Santander Consumer Bank was de afgelopen jaren dé uitzondering in die zin, maar ook daar werd de interest onlangs teruggeschroefd. In woelige (corona)tijden verkiezen veel mensen een spaarrekening als veilige haven. Helaas staat daar slechts een zeer beperkte intrest tegenover. De spaarrekening van Santander Consumer Bank was de afgelopen jaren dé uitzondering in die zin, maar ook daar werd de interest onlangs teruggeschroefd. Spaargids.be nam een duik in de huidige interestvoeten van de Belgische spaarrekeningen.

Bij de meeste banken moet u vandaag vrede nemen met de wettelijke minimumrente van 0,11%, die een basisintrest van 0,01% en een getrouwheidspremie van 0,10% omvat. Toch bieden enkele spelers nog een veelvoud van die rente aan. Santander Consumer Bank voerde lange tijd dat lijstje aan, maar heeft nu zijn intrest ook teruggeschroefd. Waar kunt u nog terecht voor de hoogste rente en wat zijn de voorwaarden?

Beste spaarbank verlaagt rendement

Santander Consumer Bank Vision+ prijkte de afgelopen jaren veelal bovenaan in het overzicht van Spaargids.be met de spaarrekeningen met het hoogste rendement. Santander Consumer Bank is de Belgische poot van de Spaanse megabank Banco Santander. Mede omwille van zijn hogere spaarrente rijfde de bank vorig jaar de Bank Award van Spaargids.be voor beste spaarbank binnen.

De bank heeft onlangs evenwel beslist om de basisrente van zijn Vision+-rekening te laten dalen van 0,05% naar 0,03%, terwijl ook de getrouwheidspremie zakte van 0,55% naar 0,47%. Dat betekent dus nog een totale rente van 0,50%. Een jaar geleden bedroeg dat percentage nog 0,80%. Ondanks de verlaagde rente biedt Santander Consumer Bank Vision+ nog altijd een rendement dat meer dan vier keer de wettelijke minimumrente overtreft, waarmee het zijn positie als prijsbreker vasthoudt.

Tip: Bekijk hier het overzicht met de rentes van de verschillende spaarrekeningen

Verhoogde maandlimiet bij MeDirect

Een andere speler die steevast uitpakt met een hoge spaarrente is MeDirect. De internetbank is een dochter van de Maltese MeDirect Group. De bank biedt met Maandsparen Max vaak een hoger rendement dan Santander Consumer Bank, maar legt wel een plafond op van het maandelijks te storten bedrag. Dat bedroeg tot voor kort 500 euro, maar dat heeft de bank nu opgetrokken tot 5.000 euro, wat het dus mogelijk maakt om er sneller grotere bedragen te parkeren. Topman Philippe Delva liet onlangs weten dat de populariteit van Maandsparen Max sinds de opgetrokken maandelijkse limiet nog is toegenomen. De rente klokt nu af op 0,70% (0,05% basisrente en 0,65 euro getrouwheidspremie).

Beschermd kapitaal

MeDirect bezit net als Santander Consumer Bank een licentie van de Nationale Bank van België. Daardoor kan het zich een Belgische bank noemen en vallen de spaartegoeden onder het Belgische depositogarantiestelsel. Bij een faillissement zijn de spaartegoeden beschermd tot 100.000 euro per persoon.

Lagere maximale inlage bij bpost

Tussen het rendement van MeDirect (totaal: 0,70%) en Santander Consumer Bank (0,50%) nestelt bpost zich met de Cocoon Spaarrekening (0,40% + 0,15%). Die rekening kent een maximale inlage van 500 euro per maand. Deposito’s zijn bovendien niet mogelijk vanaf de eerste dag van de maand die volgt na de veertigste verjaardag van de rekeninghouder. MeDirect biedt met Fidelity Sparen eveneens een spaarrekening met eenzelfde totaal rendement (0,05 + 0,50%), maar dan zonder de door bpost opgelegde voorwaarden en dus met een ongelimiteerd te storten bedrag.

Rentewijziging mogelijk

Uw bank kan te allen tijde de geboden rente en dus ook de getrouwheidspremie op uw spaarrekening wijzigen. Aangezien de getrouwheidspremie vastklikt op het moment van storting, heeft een wijziging van de getrouwheidspremie geen onmiddellijke invloed op de rente op uw al gestorte spaargeld. De basisrente is een rentevoet die elke dag invloed heeft op uw spaargeld. Vanaf de dag van de wijziging zal uw spaargeld meer of minder opbrengen. De kans bestaat dus dat de bank die vandaag het hoogste rendement afficheert na een jaar u toch niet de hoogste intrest zal bieden, omwille van een ondertussen gewijzigde rentevoet.

De in dit artikel aangehaalde tarieven had iedereen een vijftal jaar geleden waarschijnlijk links laten liggen. Vandaag zijn ze het beste dat de markt te bieden heeft. Een beperkt aantal andere banken doet nog beter dan de wettelijk gegarandeerde minimumrente op gereglementeerde spaarrekeningen, maar vooral bij de grootbanken geldt een totaalrente 0,11% als de harde realiteit. Spaargids.be bundelt de rendementen van tal van spaarrekeningen in een handig overzicht.



