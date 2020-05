Prijsbreker MeDirect niet langer alleen met hoogste spaarrente Johan Van Geyte

25 mei 2020

10u41

Bron: spaargids.be 0 Sparen MeDirect verlaagt op 27 mei de totale rente op zijn spaarrekening Maandsparen Max tot 0,55%. Ze is daarmee niet langer alleen leider in de ranglijst van de spaarrekeningen met de hoogste opbrengst op de Belgische markt. Ook de Cocoon-rekening van bpost bank biedt een dergelijke vergoeding aan. MeDirect verlaagt op 27 mei de totale rente op zijn spaarrekening Maandsparen Max tot 0,55%. Ze is daarmee niet langer alleen leider in de ranglijst van de spaarrekeningen met de hoogste opbrengst op de Belgische markt. Ook de Cocoon-rekening van bpost bank biedt een dergelijke vergoeding aan. Spaargids.be bestudeerde de top van de spaarmarkt.

MeDirect Maandsparen Max geeft momenteel nog een basisrente van 0,05% voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat. Die rente kan nog worden opgetrokken met 0,65%, voor gelden die een jaar behouden blijven. Op die manier bedraagt de totale vergoeding 0,70%. De rekening kent wel beperkingen: 5000 euro per maand is nu de maximuminlage. Voordien was het 500 euro.

Op 27 mei blijft de basisrente van Maandsparen Max op 0,05%, maar daalt de getrouwheidspremie naar 0,50%. De maximale vergoeding valt dus terug naar 0,55%.

Bpost bank

Die zet maakt dat MeDirect de koppositie verliest, want ook het Cocoon-sparen van bpost bank levert 0,55% maximumrente op, bestaande uit een basisrente van 0,40% en een getrouwheidspremie van 0,15%. Verschil hier is dat u wel beperkt bent tot 500 euro per maand én dat u niet ouder dan 40 mag zijn.

Rekeningen vallen weg

Maandsparen Max is niet de enige rekening waarin MeDirect op 27 mei het mes zet.

Op MeDirect Fidelity Sparen blijft de basisrente ook 0,05%, maar zakt de getrouwheidspremie van 0,50% naar 0,35%. Dat brengt de totale maximale vergoeding op 0,40%. In de ranglijst van spaarrekeningen waarop onbeperkt kan worden gestort, verliest de rekening zo ook haar eerste plaats aan de Vision+-rekening van Santander Consumer Bank. Die biedt momenteel een basisrente van 0,03% en een getrouwheidspremie van 0,47%, goed voor 0,50% rente in totaal.

Tegelijk stopt MeDirect ook met de commercialisering van haar minder populaire spaarrekeningen Express en ME6. Er kunnen vanaf 27 mei geen nieuwe rekeningen meer worden geopend of bijstortingen worden gedaan. De uitstaande tegoeden blijven behouden.

Op de ME6-rekening (een termijnrekening met een opzegtermijn van zes maanden) zakt de nettovergoeding wel van 0,40% naar 0,30%. Dat laatste komt overeen met een brutorente van 0,43% na afhouding van roerende voorheffing.

Op de MeDirect Express-rekening blijft de rentevergoeding van 0,07% behouden. Dat stemt overeen met een brutorente van 0,10%, na aftrek van roerende voorheffing. Deze rekening kent geen getrouwheidsrente en geniet dus niet van een fiscale vrijstelling voor de intresten.

Basisrente

Bent u een type spaarder die geen oog heeft voor de getrouwheidspremie, omdat uw geld toch zelden een jaar of langer op uw spaarrekening blijft staan? Dan gaat u best op zoek naar rekeningen met de hoogste basisrente.

Op dit moment is dat de Saver Account van Izola Bank: die afficheert een brutorente van 0,60%.

Omdat er geen getrouwheidspremie aan verbonden is, moet er wel roerende voorheffing worden afgetrokken, wat het nettorendement op 0,42% brengt. Opgelet: hoewel Izola Bank eigendom is van de Belgische familie Van Marcke, valt ze onder het depositogarantiesysteem van Malta.

Als u liever onder het Belgische depositogarantiesysteem valt, klopt u beter aan bij Aion, het vroegere Banca Monte Paschi Belgio. Haar Standard-rekening biedt momenteel een basisrente van 0,15%.



