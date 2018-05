Prijs van zalm schiet pijlsnel de hoogte in FT

26 mei 2018

09u50

Bron: Het Nieuwsblad 3

Wie wat zalm uit de supermarkt of viswinkel wil, heeft het allicht ook opgemerkt: voor een kilo betaal je al snel 25 euro. De prijs is de laatste vijf jaar fel gestegen. Tot zelfs het drievoudige. Tien jaar geleden schommelde de inkoopprijs voor een kilo Noorse zalm nog rond de 3,5 euro, vandaag betaalt een vishandelaar al snel 9 euro. De verklaring is tweeledig: in de eerste plaats is de vraag naar zalm sterk toegenomen, vooral in groeilanden als China of Brazilië. Bovendien winnen delicatessen waarin vis is verwerkt - kijk maar naar sushi en sashimi - aan populariteit. Tot overmaat van ramp moesten de zalmkwekers in 2016 ook afrekenen met een aantal parasieten en ziektes waardoor de productie sterk terugviel. Toch blijft de vis de Belg erg goed smaken: zalm neemt een mooie derde plek in van meest verkochte soorten, voorafgegaan door kabeljauw en tong.

