Prijs Belgische peren gestegen met 25 procent HR

29 januari 2020

12u40

Bron: Belga 0 Consument De prijs van Belgische peren ligt deze maand bijna een kwart hoger dan het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) in het parlement geantwoord op een vraag van Steven Coenegrachts (Open Vld). Deze maand wordt zowat 0,68 euro per kilogram betaald.

Vorig jaar werd de perenteelt erkend als een sector in crisis. De telers hadden te lijden onder een prijs die 23 procent lager lag dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Met die prijs konden de boeren hun productiekosten niet langer dekken.

Als de positieve prijsnotering zich de volgende maanden verderzet, kan dit seizoen toch als rendabel beschouwd worden, zegt Crevits.

De export van peren uit ons land is de afgelopen jaren, na het afsluiten van de Russische markt in 2014, wel min of meer op peil gebleven. In 2018-2019 ging het om ruim 290 ton. In die periode ging de helft van de peren naar landen buiten Europa. In 2018-2019 was dat slechts 5,6 procent. De export naar Duitsland en een aantal Oost-Europese landen is verviervoudigd.

Crevits ziet lichtpunten voor de Vlaamse perentelers, maar geeft aan dat de inspanningen van de vorige jaren aangehouden moeten blijven om de toekomst van de sector veilig te stellen.