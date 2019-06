Post komt binnenkort nog maar twee keer per week, tenzij u duurdere zegel koopt Isolde Van Den Eynde

25 juni 2019

05u00 15 Consument Vanaf maart volgend jaar zal de postbode nog maar twee keer per week brieven in uw bus stoppen. Alleen voor brieven met een (duurdere) priorzegel, kranten en pakjes maakt bpost een uitzondering.

Acht jaar geleden werden er elke dag 12 miljoen brieven bezorgd, vorig jaar waren dat er nog maar 7,7 miljoen. In het eerste kwartaal van dit jaar viel het volume weer met 9,2 procent terug, terwijl bpost voor het hele jaar maar een terugval van 7 procent had verwacht. "Als er tegen 2022 geen nieuwe maatregelen komen, dreigt bpost verlieslatend te worden", klinkt het binnen het bedrijf. "De pakjesbezorging mag dan wel fors toenemen, dat dekt het verlies van de briefbedeling niet."

En dus timmert het postbedrijf al een tijd aan nieuwe maatregelen. Begin dit jaar herintroduceerde bpost de priorzegel, die garandeert dat een brief de volgende werkdag in de bus valt. Die kost 5 eurocent meer dan een gewone postzegel. Brieven zónder zo'n duurdere zegel bezorgt bpost vanaf maart 2020 nog maar twee keer per week. Naast brieven met een priorzegel zullen ook kranten en pakjes nog elke dag bedeeld worden.

Deze zomer test bpost de nieuwe werkwijze in enkele kantoren. "De klanten gaan daar nog niets van merken. Het is echt een onderzoek achter de schermen: hoe organiseren we rondes, hoe bundelen we welke briefwisseling?" De vakbonden beloven het proefproject met argusogen op te volgen. "We moeten mee evolueren, maar de burger moet een vlotte toegang behouden tot zijn post. En het personeel moet zijn statuut kunnen behouden."

Lees het hele verhaal in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!