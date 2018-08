Pompoenpitten teruggeroepen voor glas sam

03 augustus 2018

23u42

Bron: belga 1 Consument Het bedrijf Wholefoods roept Europese pompoenpitten van het merk Pit&Pit terug wegens de mogelijke aanwezigheid van glas. Dat meldt het bedrijf na overleg met het Federaal Voedselagentschap.

De terugroepactie heeft betrekking op vijf lotnummers. Het product werd online verdeeld via www.pit-pit.com en is verkocht tussen 9 januari 2018 en 2 augustus 2018. De Europese pompoenpitten werden aangeboden in verpakkingen van 300 en 900 gram (doorschijnende PET-pot met een zwart deksel) en 2,5 kg (emmer/plastic zak).

Het bedrijf vraagt klanten het product niet te consumeren en terug te sturen naar Wholefoods, Sint-Lenaartseweg 34 in 2320 Hoogstraten. Na ontvangst van het product zal dit vergoed worden. Meer info krijg je op telefoonnummer 078/484.414.