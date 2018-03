Plannen om een huis te kopen? Dit is hoeveel u krijgt van de fiscus Johan Van Geyte

27 maart 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Wie een hypotheeklening afsluit om een woning te kopen of te bouwen, krijgt hiervoor steun van de fiscus. Dat geldt zowel voor wie leent voor een eigen huis of appartement, maar ook voor wie een krediet afsluit voor een pand dat hij nadien wil verhuren.

Eigen woning

Wie een lening afsluit voor een woning die hij zelf gaat betrekken, heeft recht op een belastingvermindering van het Vlaams gewest.

Om het exacte bedrag van dat voordeel te achterhalen, moet u nagaan hoeveel u fiscaal mag aftrekken in uw belastingaangifte.

De formule is als volgt: u neemt het bedrag dat u dat jaar terugbetaalde aan de bank (intresten plus kapitaalaflossingen), en daar telt u de premies voor de schuldsaldoverzekering bij.

Het bedrag wordt vervolgens begrensd tot 1.520 euro. De eerste tien jaar van uw lening mag u die grens met 760 euro optrekken als het om uw enige woning gaat. En eventueel nog eens 80 euro als u bij het aangaan van de lening minstens drie kinderen had.

Heeft u meer betaald dan dit maximum, dan geldt dit maximumbedrag. Hierop krijgt u vervolgens een belastingvermindering van 40%. In het meest gunstige geval gaat het om: 1.520 euro + 760 euro + 80 euro, of 2.360 euro x 40%, of 944 euro.

TIP: hier kan u de goedkoopste woonlening van het moment vinden.

Maximaal voordeel

Belangrijk is dat deze aftrek per persoon geldt. Voor een koppel dat samen een huis koopt en er een lening voor afsluit, mogen beide partners dus deze aftrekpost invullen.

De korf kan niettemin vrij snel vol zijn. Wie een lening van 100.000 euro op 20 jaar afsluit tegen een rente van 2% moet maandelijks 505,03 euro betalen. Dat is op jaarbasis 6.060,36 euro. Dat is meer dan voldoende om twee partners het maximale belastingvoordeel te geven.

Beperk uw hypotheek

Wie een stevig dossier heeft, kan daar een voordeel uit puren. Om recht te hebben op een belastingvermindering is het noodzakelijk dat de lening hypothecair van aard is. Maar gezien er boven een bepaald plafond geen extra fiscaal voordeel meer is, kan u voor dit deel vragen om de waarborg te vervangen door een hypothecair mandaat. Hierbij wordt aan de bank het recht gegeven om de hypotheek in te schrijven op het moment dat ze dit nodig acht. Die formule is goedkoper dan het rechtstreeks inschrijven van een hypotheek.

Lenen voor een beleggingspand

Ook als u geld leent voor een pand dat u niet zelf zal bewonen, hebt u recht op een fiscaal voordeel. Het gaat dan om een belastingvermindering van de federale overheid. Die bedraagt 30% en wordt berekend op 169,20 euro + 6% van uw netto belastbaar beroepsinkomen, met een globaal maximum van 2.310 euro. In het beste geval moet u dus 693 euro minder taksen betalen.

Let wel: het maximum van 2.310 euro omvat zowel de kapitaalaflossingen van de lening als de premies voor de schuldsaldoverzekering en de premies die u stortte voor het langetermijnsparen via een levensverzekering. De intresten mogen dan weer worden afgetrokken van de onroerende inkomsten van uw tweede woning.

Bron: spaargids.be.