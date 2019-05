Pistachenoten van Garmello teruggeroepen wegens gifstof kg

27 mei 2019

17u30

Bron: Belga 0 Consument Twee verpakkingen gegrilde gezouten pistachenoten van het merk Garmello worden teruggeroepen omdat het aflatoxine-gehalte overschreden wordt. Het gaat om de verpakkingen van 300 en 600 gram. Dat melden Mia Trading en het Voedselagentschap vandaag.

Voor de zakjes van 300 gram gaat het meer concreet om de verpakkingen met lotnummer 19 385T12 01 en met uiterste consumptiedatum 4 januari 2020. Voor de zakjes van 600 gram worden de verpakkingen met hetzelfde lotnummer en uiterste consumptiedatum 7 januari 2020 teruggeroepen.



In de noten werd te veel aflatoxine gevonden, een natuurlijke gifstof die kan voorkomen bij noten, granen, gedroogd fruit en andere voedingsstoffen. De stof is giftig in grote hoeveelheden.



Beide verpakkingen liggen in de winkel sinds 17 januari van dit jaar. Wie deze noten gekocht heeft, krijgt de raad deze niet te consumeren en ze terug te brengen naar het verkooppunt. Daar zullen ze terugbetaald worden.

