Pintjes van Jupiler deze zomer 5 centiliter groter KVDS

06 juni 2019

09u31 45 Consument Goed nieuws voor wie houdt van een frisse pint. Als je deze zomer Jupiler bestelt op café, zal je glas in plaats van 25 centiliter 30 centiliter bier bevatten. Dat meldt AB Inbev.

“Elk jaar organiseren we grote zomeracties rond onze merken en dit keer schenken we Jupilerfans een grotere pint”, zegt woordvoerster Laure Stuyck van AB Inbev. “Cafés kunnen op vrijwillige basis inschrijven via hun salesverantwoordelijke of een online formulier invullen. Ze krijgen dan nieuwe – grotere – bierglazen. AB Inbev biedt hen daarnaast per vier vaten een vijfde gratis aan. We gaan er dan van uit dat ze geen prijsverhoging zullen doorrekenen aan de klanten.” Absolute controle heeft de brouwer daar echter niet over, want café-uitbaters bepalen hun prijzen zelf.

Nieuwe standaard?

De actie eindigt normaal gezien na de zomer. Maar als ze succesvol is, bestaat er een mogelijkheid dat de pint van 30 centiliter de nieuwe standaard wordt. "Als we horen van de café-uitbaters dat de actie succesvol is en dat de klanten er ook echt naar vragen, zullen we bekijken wat we kunnen doen", aldus Stuyck. "Het kan. Maar voorlopig ligt dat niet op tafel."





De actie zou niets te maken hebben met de boete van 200 miljoen euro die AB Inbev enkele weken geleden kreeg van Europa omdat ze de Belgische consument jarenlang te veel liet betalen voor zijn pintje. De grootste bierbrouwer ter wereld belemmerde immers de - goedkopere - invoer van Jupiler vanuit Nederland naar België. “De zomeractie was al langer voorbereid”, klinkt het.