Pintje wordt klein bier: wéér minder pils gedronken Bieke Cornillie

20 juni 2018

06u43

Bron: Eigen berichtgeving 1 Consument We drinken alsmaar minder pintjes. In vergelijking met dertien jaar geleden is onze pils zelfs maar half zo populair meer. Niet dat we plots geen bier meer lusten, we genieten vooral meer van 'speciallekes'.

Een mooie zomer en voortreffelijke resultaten van onze Rode Duivels, met de obligate feestjes achteraf: het zou onze pils déugd doen. Want voor het zoveelste jaar op rij daalt de consumptie van ons geliefde pintje. We verzetten met z'n allen weliswaar nog altijd 7,5 miljoen hectoliter bier, maar 20 jaar geleden was dat nog 10,2 miljoen en in de jaren 80 zelfs bijna 13 miljoen hectoliter. Hebben we het bier drinken verleerd? "Zeker niet, maar de consumptie is verschoven", zegt Jean-Louis Van de Perre, de voorzitter van de Belgische Brouwers. "Belgen leggen tegenwoordig de klemtoon op genieten. Terwijl ze vroeger snel twee, drie pintjes dronken, gaan ze nu voor één trappist, een abdijbier of een streekbiertje in een gezellig kader, 'op het gemak'."

Marktaandeel in buitenland boomt

De grote keuze aan pilsen, abdij-, speciaal- of witbieren ontgaat ook het buitenland niet. In nagenoeg élk land boomt het marktaandeel van onze nationale trots. In Frankrijk alleen al werd 4,2 miljoen hectoliter van ons bier getapt. De export ging met 8,7% de hoogte in, buiten Europa zelfs meer dan 17%. Met dank aan AB InBev. "Zij openen deuren. Hun succes, daar plukken ook kleinere brouwerijen de vruchten van. Los daarvan zijn onze kwaliteit en diversiteit onnavolgbaar. Ons bier is nog nooit zo populair geweest buiten de landsgrenzen. Bovendien houden ze in het buitenland van het verhaal rond onze merken. Elk label, tot de kleinste microbrouwerij, heeft wel iéts te vertellen."

Meer alcoholvrij

Tot slot: hoezeer we nog steeds bier lusten, we worden wél strenger voor wie het drinkt. Zeker jongeren. Liefst 93,2% van de ondervraagden onder de 35 vindt dat drinken en autorijden niet samengaan, terwijl dat bij de vijftigers slechts 86,5% is. "Het bewijst dat de sensibiliseringscampagnes werken. De jeugd kreeg het met de paplepel mee. Het is ook een verklaring waarom alcoholvrij bier het steeds beter doet. De vooroordelen zijn aan het verdwijnen. Het heeft ondertussen toch al 5% marktaandeel en 22,8% zegt het soms al eens te drinken."