Persoonlijke leningen: veel voordelen, maar onderschat de kost ervan niet

Een lange vakantie, een nieuw interieur... Het gebeurt wel eens dat onze dromen en noden wat verder reiken dan onze portemonnee diep is. Een persoonlijke lening kan in zo'n gevallen een uitkomst bieden, maar gebruik ze vooral verstandig en met mate. Spaargids.be belicht de voor- en nadelen.

Er zijn 1001 situaties waarin we allemaal wel eens een extra financiële injectie kunnen gebruiken. Een persoonlijke lening komt dan al snel in beeld. Dat is een lening op afbetaling, waarbij de kredietinstelling u een vooraf vastgelegd bedrag ter beschikking stelt. U verbindt uzelf er dan toe om die geldsom plus interesten via maandelijkse terugbetalingen af te lossen.

Voordelen

• Bij veel kredietverstrekkers moet u zelfs geen aankoopfactuur voorleggen.

• U weet op voorhand exact hoeveel uw maandelijkse afbetalingen bedragen en hoe lang u ze zal betalen.

• Aanvragen gaat snel, en eens uw aanvraag goedgekeurd is, komt het geld ook vrij snel op uw rekening.

Nadelen

• Heel flexibel zijn persoonlijke leningen niet. U kunt het afgeloste geld niet opnieuw opnemen, zoals dat bij een woonkrediet het geval is.

• Een vervroegde afbetaling gaat meestal gepaard met een wettelijk begrensde wederbeleggingsvergoeding.

• Ze zijn duur in vergelijking met andere soorten leningen.

Uiteenlopende rentetarieven

Het belangrijkste argument tegen een persoonlijke lening is het hogere jaarlijks kostenpercentage. U kan de verschillende tarieven hier zelf vergelijken.

• DHB Bank afficheert met 4,25% momenteel het laagste jaarlijks kostenpercentage.

• Bij diverse aanbieders is het kostenpercentage tot tweemaal hoger.

Goed om te weten is dat onder meer kredietverstrekker Mozzeno een korting toekent op de dossierkosten van de leningaanvraag, als u alle aflossingen tijdig betaalt. Hou er ook rekening mee dat de maximale leensommen en de maximale looptijden voor terugbetaling sterk kunnen verschillen van financiële instelling tot financiële instelling.

Specifieke leningen zijn goedkoper

De rentes van persoonlijke leningen zijn niet min. Ga dus altijd eerst na of u toch geen andere lening kan aanwenden om uw doelen te realiseren, zoals een renovatielening of een autolening of fietslening. Die zijn in de regel stukken goedkoper.

Voorzichtigheid geboden

Persoonlijke leningen zijn nooit de juiste oplossing voor structurele geldnood. Integendeel, door de kostprijs kunnen ze de zaken zelfs echt erger maken. Als u moeite hebt om het hoofd financieel boven water te houden, klopt u beter aan bij overheidsinstanties. Sluit enkel een persoonlijke lening af als u weet dat u ze tijdig kan aflossen. Bent u daar niet zo zeker van, dan stelt u uw plannen beter nog even uit.



