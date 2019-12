Persoonlijke lening blijft duur, maar zo kan u de kosten drukken Johan Van Geyte

19 december 2019

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Het eindejaar is meestal een dure periode. Misschien slaagt u er zelfs niet in om alles financieel rond te fietsen, en dan kan een persoonlijke lening een oplossing zijn.

Lenen zonder bewijsstukken. Aflossen zonder extra kosten. Zeer voordelige rentevoet. Als we afgaan op de reclames, dan is een persoonlijke lening maar een kleintje en is het bovendien ook zeer voordelig. Klopt dat eigenlijk wel? We doken in het huidige aanbod persoonlijke leningen.

5.000 euro

Wie 5.000 euro wil lenen en bereid is die som over 36 maanden terug te betalen, vond midden deze maand het goedkoopste aanbod bij Mozzeno. Die leende al tegen 4,36%, waardoor de kredietnemer maandelijks 148,23 euro moest betalen. Daardoor betaalde hij bovenop zijn geleend kapitaal van 5.000 euro in totaal nog 336,28 euro aan intresten.

Elders liepen de intresten wel hoger op. Zo bedroeg bij BNP Paribas Fortis het tarief al 9,35%, wat tot 36 maandelijkse afbetalingen van 158,93 euro leidde. Dat is dus maandelijks 10,7 euro meer. Het globaal bedrag aan intresten kwam daardoor uit op 721,48 euro.

Wie nog minder uit zijn doppen keek en bij Budget Partners terecht kwam, diende zelfs 12,49% aan intrest te betalen. Dat vergde aflossingen van 165,65 euro, wat het totaalbedrag aan intresten op 963,40 euro bracht.

Lening aanvragen voor een reis, auto of ander project? Bekijk hieronder de beste persoonlijke leningen van vrijwel alle aanbieders in België en vraag uw persoonlijke lening online aan. Doe de simulatie en bekijk het overzicht van de beste tarieven.

20.000 euro

Hebt u echter 20.000 euro nodig, dan kwam de goedkoopste aanbieding van DHB Bank als u bereid was terug te betalen in 48 maanden. Een tarief van 4,25% was goed voor maandelijkse afbetalingen van 453,09 euro. Na vier jaar hebt u dan 1.748,32 euro aan intresten betaald.

Veel duurder was Beobank. Deze aanbieder hanteerde een tarief van 10,00%. Goed voor 48 maandelijkse afbetalingen van 503,12 euro of een totale intrestfactuur van 4.149,76 euro. Dat is bijna 2.400 euro meer. Uitkijken blijft dus de boodschap.

Wilt u graag een lening aanvragen? Bekijk hier de beste persoonlijke leningen in België, maak een simulatie en bekijk het overzicht van de tarieven.

Begrensd

De tarieven die financiers mogen vragen, zijn overigens wettelijk begrensd. Toch liggen die grenzen vaak hoog. Voor een bedrag tot 1.250 euro mag de kredietgever momenteel tot 17,50% rente vragen. Voor een bedrag tussen 1.250 euro en 5.000 euro is dat 12,50%. En voor bedragen boven 5.000 euro ligt het wettelijke plafond op 10%. Die 10,00% van Beobank is dus geen toeval. Mocht het tarief hoger zijn, dan had u recht op een totale terugbetaling van alle kosten.

Ook de maximale termijn waarbinnen u de lening moet terugbetalen, ligt vast. Voor een lening van hoogstens 2.500 euro, mag u de terugbetaling hoogstens spreiden over 24 maanden. Voor een lening tussen 7.500 euro en 10.000 euro is dat al 48 maanden. En voor een lening van 20.000 120 maanden. De maximale terugbetalingstermijn is weggelegd voor leningen van meer dan 37.000 euro. Die mogen in 240 maanden terugbetaald worden.

Een persoonlijke lening mag dan al makkelijk zijn – u hoeft immers geen doel op te geven – toch kunnen in veel gevallen meer specifieke leningsvormen meer aangewezen zijn. Tarieven voor autofinancieringen of het financieren van verbouwingswerken zijn doorgaans veel goedkoper.

Zo kon u midden deze maand bij Beobank een autofinanciering van 20.000 euro op 48 maanden afsluiten tegen 1,29%, wat tot maandelijkse afbetalingen van 427,66 euro leidde. Hetzelfde bedrag lenen voor een verbouwing kon bij Cetelem tegen 2,69% of 48 maandelijkse afbetalingen van 439,66 euro.

Lees ook:

Dit doet u beter niet als u wil sparen voor uw pensioen

AXA Bank vraagt lager tarief voor lening propere auto

Renovatieleningen zitten in de lift: zijn ze wel de beste oplossing?

Bron: spaargids.be.