Personeel van Brantano is maaltijdcheques kwijt: Sodexo annuleert uitbetaling door openstaande rekening

AW TTR

07 augustus 2020

16u41

Bron: De Tijd, Belga 1 Consument Enkele dagen nadat FNG - het moederbedrijf van Brantano, Fred & Ginger en CKS - failliet werd verklaard, heeft Sodexo de uitbetaalde maaltijdcheques van alle personeelsleden van Brantano geannuleerd. Dat schrijft De Tijd.

De uitbetaalde maaltijdcheques werden enkele dagen na het faillissement van FNG teruggevorderd omdat Brantano zijn rekening niet betaalde. “Zoals altijd maakten wij de maaltijdcheques over aan het personeel nog voor Brantano het geld aan ons betaalde. Op 25 juli ontvingen de personeelsleden de cheques, maar twee dagen later kregen we de boodschap dat de domiciliëring op de Brantano-rekening mislukt was. Ook een tweede poging mislukte omdat het saldo van de bankrekening van Brantano ontoereikend was”, aldus Sodexo-directeur Kurt Ghijsbrecht aan De Tijd.



Nadat Brantano onbereikbaar bleek, heeft de Franse maaltijdchequeverdeler besloten om de uitbetaalde cheques per direct terug te trekken. “Als Brantano ons het nodige geld betaalt, maken we de cheques opnieuw beschikbaar voor het personeel.”

Sven De Scheemaeker van vakbond ACV Puls bevestigt het nieuws waarover De Tijd bericht. Voor de werknemers met maaltijdcheques van Edenred, zoals het Fred & Ginger-personeel, zijn er momenteel geen problemen. “Er wordt hard aan gewerkt om de situatie te deblokkeren, maar de extra goodwill om aan de slag te gaan die er was, is aan het verdampen”, benadrukt De Scheemaeker. “Het personeel voelt zich bestolen.”

Uitverkoop

De vakbonden lanceerden gisteren nog een bijkomende oproep naar het personeel om met een interim-contract opnieuw aan de slag te gaan voor de uitverkoop, die normaal morgen zou plaatsvinden. Er is een positieve respons, maar het is nog onduidelijk of er voldoende oud-werknemers kandidaat zijn. “We houden dan ook eerder rekening met een gespreide opening in plaats van een volledige”, zegt De Scheemaeker. De curatoren moeten daarover nog beslissen.

Voor het gebrek aan interesse wijst de vakbondsman onder meer naar een vertrouwensbreuk. Daarnaast vrezen sommige ex-werknemers dat ze met weinig personeel een drukke winkel zullen moeten runnen en vragen ze zich af of de klanten de coronamaatregelen wel zullen opvolgen. “Het is een zeer ondankbare periode voor de curatoren om dit uitgerekend nu te moeten organiseren.”

Rol van schuldeisers

De vakbondsman hekelt vooral de “vreemde rol” die de banken die schuldeiser zijn van FNG - BNP Paribas Fortis, ING, Belfius en ABN AMRO - in dit faillissement spelen. “Ze doen geen enkele moeite om het faillissement en een eventuele overname te vergemakkelijken. Ze voorzien 0 euro om de uitverkoop te organiseren”, zegt De Scheemaeker. Daarnaast zouden ze ook het probleem rond de maaltijdcheques kunnen oplossen door de betaling aan Sodexo toe te laten. “Maar de banken staan geen enkele betaling toe. Enkel met nieuwe inkomsten mogen er zaken betaald worden.”

De Scheemaeker heeft het over “een zeer rigide en zeer atypische opstelling van bepaalde banken, naar Angelsaksisch model”. “De banken hadden de voorbije jaren beter wat grondiger hun huiswerk gedaan. Ze zijn jarenlang heel soepel geweest met de financiële put van FNG en nu lijken ze dit voor een stuk af te wimpelen op het personeel”, zegt hij. “Dit dreigt een doorstart op de helling te zetten.”