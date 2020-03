Personeel Delhaize wordt ook 's nachts ingezet om lege rekken aan te vullen SVM

14 maart 2020

14u49

Bron: Belga 20 Consument Werknemers van supermarktketen Delhaize zullen de komende dagen buiten de openingstijden ingezet worden om de lege rekken aan te vullen. Dat kan ’s ochtends vroeg, ‘s avonds laat of zelfs ‘s nachts zijn, meldt woordvoerder Roel Dekelver. Volgens de woordvoerder zijn er producten genoeg, maar is het door de grote toeloop van de voorbije dagen zaak om die producten in de rekken te krijgen. Aan geen enkel product is er een tekort.

De supermarktketen heeft vandaag in een 50-tal winkels -vooral in de grote steden- extra bewakingsagenten ingezet om een oogje in het zeil te houden. "We doen dit proactief. Ook op andere drukke momenten, zoals bijvoorbeeld tijdens de feestdagen, nemen we deze maatregel", klinkt het.

De supermarkten worden sinds donderdagmiddag overspoeld door klanten, en ze verwachten ook de komende dagen nog extra volk. Daarom wordt de bezetting in de winkels versterkt.

Zo staan bij Colruyt volgende week duizend medewerkers van de centrale diensten (administratie, boekhouding ...) klaar om indien nodig bij te springen in de winkels en distributiecentra. En ook bij Delhaize kunnen zowat duizend mensen flexibel ingezet worden in winkels in heel België.

Wachtrijen tot buiten de winkel

De Colruyt-winkels konden deze ochtend openen met goed gevulde rekken, aldus een woordvoerster. De keten verwacht dat dit ook maandag het geval zal zijn. De rust keert intussen stilaan terug, na een heel drukke ochtend met soms ook wachtrijen om de winkel binnen te gaan. Er stonden ook extra ritten met de vrachtwagens op het programma.

Carrefour activeerde het voltallige winkelpersoneel om de toevloed aan te kunnen. “Dat was voldoende”, aldus woordvoerster Aurélie Gerth. “Ondanks de grote toevloed naar de winkels konden we met volle rekken openen.” Dat zal ook maandag het geval zijn, klinkt het nog.

De supermarkten benadrukken nog eens dat hamsteren echt niet nodig is en dat voldoende voorraad voorhanden is. “Er is geen schaarste”, klinkt het unaniem.

