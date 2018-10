PepsiCo waarschuwt voor melk in borrelnootjes met paprikasmaak HR

24 oktober 2018

16u22

Bron: Belga 0 Consument PepsiCo roept in België bepaalde borrelnootjes met paprikasmaak van het merk Duyvis terug, omdat verkeerde nootjes in de verpakking zijn terechtgekomen. Bij mensen met een melkallergie kunnen die een allergische reactie uitlokken.



Het gaat om de nootjes "Duyvis Crac a Nut Paprika 200 gram" met een houdbaarheidsdatum tot 8 juni 2019 (lotnummer 08/06/19 248 NLZ08), die in 31 winkels verspreid over het land werden verkocht. Na een klacht van een consument ontdekte PepsiCo dat "Double Coated Bacon & Cheese"-nootjes in de verpakking terecht zijn gekomen, terwijl het allergeen melk niet op verpakking vermeld staat.

Het bedrijf roept consumenten die allergisch zijn voor melk op om de nootjes niet op te eten, maar benadrukt dat er voor consumenten zonder melkallergie geen enkel risico is. Mensen die de nootjes kochten, kunnen hun geld terugkrijgen door het product op te sturen naar PepsiCo Belux in Zaventem (ter attentie van Consumentendienst Antwoordcode DA 852-219-5). Voor meer informatie kunnen consumenten terecht op het nummer 0800-20330.