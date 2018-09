PepsiCo roept gezouten pindanoten van Duyvis terug Redactie

11 september 2018

16u25

Bron: Belga 0 Consument PepsiCo haalt gezouten pindanoten van het merk Duyvis uit de verkoop en roept ze terug bij de consument. Reden is dat in Nederland een overschrijding werd vastgesteld van de norm voor aflatoxine B1 in twee partijen onbewerkte aardnoten (pinda's) vóór verwerking. Daarom besloot PepsiCo in overleg met het Federaal Voedselagentschap (FAVV) om producten gemaakt van die ruwe pinda's niet langer te verkopen.

Het gaat om Duyvis pinda's zout 200 gram in blik met als lotnummer 0001005431 en 0000998957. Het product werd van 3 tot en met 21 augustus verkocht in verschillende winkels in Vlaanderen en Wallonië.

PepsiCo vraagt de consument het product niet te consumeren en terug te brengen naar het verkooppunt.

Aflatoxine B1 is een toxine geproduceerd door schimmels. Consumptie van grote hoeveelheden kan op lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid.

Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met het meldpunt van de consumentendienst van PepsiCo: 0800/203 30.