Pensioensparen: vanaf wanneer is het te laat?

Bron: spaargids.be 0 Sparen Veel mensen vragen zich af of er een limiet staat op de leeftijd waarop u kan starten met pensioensparen. Op zich is het nooit echt te laat, maar toch zijn er redenen om zo vroeg mogelijk te beginnen. We leggen uit in welke zin uw leeftijd meespeelt.

Wie aan pensioensparen doet, bouwt een extra kapitaal op tegen het moment dat zijn actieve beroepsloopbaan erop zit. De overheid steunt dit: stortingen voor het pensioensparen geven recht op een belastingvermindering. Wie voor het pensioensparen een bedrag tot 980 euro spaart, krijgt een belastingvermindering ten belope van 30% van zijn storting. Voor een storting tussen 980 euro en 1.260 euro zakt het fiscale voordeel tot 25%. Een storting van 980 euro levert dus een belastingvermindering van 294 euro op. Wie 1.260 euro stort, moet 315 euro minder aan belastingen betalen.

Pensioensparen is dus best een interessante formule, maar is het dat ook wel voor iedereen? Niet echt, blijkbaar. Zo hebt u maar recht op een belastingvermindering voor de stortingen die u aan het pensioensparen besteedt tot 31 december van het jaar waarin u 64 wordt. Voor latere stortingen grijpt u naast dat voordeel.

Anticipatieve heffing

Daarnaast is er nog zoiets als de anticipatieve heffing. Dat is de belasting die u uiteindelijk moet betalen op uw pensioensparen. Als u ook maar eenmaal een belastingvermindering hebt gekregen voor uw stortingen, dan wordt u op het einde van de rit ook belast.

Die zogenaamde anticipatieve heffing bedraagt 8%. Startte u voor uw 55ste met pensioensparen? Dan wordt de heffing afgehouden op uw 60ste. Ze is trouwens meteen definitief, en dat levert een extra voordeel op.

De stortingen die u verricht tussen de 60ste verjaardag en 31 december van het jaar waarin u 64 wordt, blijven recht geven op een belastingvermindering, terwijl u op deze stortingen later niet meer wordt belast. Het zijn dus waarschijnlijk de meest rendabele stortingen die u kunt doen.

Wie pas na zijn 55ste begon met pensioensparen, krijgt de afrekening pas op de tiende verjaardag van het contract. Dan is hij of zij meteen al 65. De eventuele stortingen na 65 jaar komen niet meer in aanmerking voor een belastingvermindering. Ook hier schuilt dus een reden om op tijd te starten met pensioensparen.

Fonds of verzekering?

De aanmoediging om tijdig te starten met pensioensparen, is logisch. Het is typisch een spaarinspanning voor de lange termijn, die via beperkte bedragen toch een mooi kapitaal oplevert.

Maar: er kunnen diverse redenen zijn dat u pas op latere leeftijd kan starten met pensioensparen. Daar is ook niets mis mee. Het advies is dan wel dat u beter voor de voorzichtige aanpak kiest.

Pensioenspaarfonds

Kiest u voor een pensioenspaarfonds, dan spaart u bij een bank, die uw stortingen belegt in een fonds, waarmee dan obligaties en aandelen worden gekocht. De opbrengst is dan volledig afhankelijk van de gang van zaken op de financiële markten. Het rendement kan zowel positief als negatief zijn.

Pensioenspaarverzekering

De tweede mogelijkheid is kiezen voor een pensioenspaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij. Hier krijgt u een gegarandeerde basisrente. Bovenop kunt u nog een winstdeelnemingen ontvangen indien uw verzekeraar erin slaagt om uw storting met winst te herbeleggen en zijn financiële toestand dat toelaat. Vergelijk hier alle pensioenspaarverzekeringen met het hoogste rendement.

Conclusie

Wie vroeg start met pensioensparen en dus gedurende heel lange tijd zal sparen, kan zich wat meer risico permitteren. U kiest dan best voor een pensioenspaarfonds. Valt het eens tegen op de beurzen, dan wordt dat later vast weer goedgemaakt.

Start u later, dan laat u uw centen beter niet afhangen van een mogelijke terugval op de beurs. U bent dan beter af met een een pensioenspaarverzekering of een zogenaamd defensief pensioenspaarfonds, dat slechts matig belegt in aandelen.

