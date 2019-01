Pensioensparen: valt er nog te profiteren van het zogenaamde januari-effect? Dries Van Damme

10 januari 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument De meeste spaarders storten maandelijks een vast bedrag in hun pensioenspaarpot. Toch is het ook mogelijk om aan het begin van het jaar een eenmalige, maximale storting te doen. Jouw geld brengt bij een traditionele pensioenspaarverzekering op die manier meteen intrest op. In het geval van een pensioenspaarfonds spelen ook de schommelingen op de beurs een rol. Uit historisch perspectief lijkt januari de ideale maand om het volledige bedrag te storten, maar is het mysterieuze januari-effect wel nog actueel?

Pensioenspaarverzekering: hoe sneller, hoe beter

Met pensioensparen bouw je op een fiscaalvriendelijke manier een aanvullend pensioenkapitaal op. Vorig jaar kreeg je in ruil voor een spaarbedrag tot 960 euro of 1.230 euro een belastingvermindering van respectievelijk 30% en 25%. Dit jaar bedragen de plafonds 980 euro en 1.260 euro. Het moment waarop je stort, speelt geen rol, zolang je de deadline van 31 december maar respecteert. Wie spaart volgens een pensioenspaarverzekering (tak 21), kiest voor een vooraf vastgelegde opbrengst, aangevuld met eventuele winstdelingen van de bank of verzekeraar. Jouw geld levert rente op vanaf het moment dat je stort. Heb je het volledige bedrag in januari al in reserve staan? Dan loont het wél om de pensioenspaarpot voor dit jaar meteen volledig te vullen.

Pensioenspaarfonds: perfecte timing vinden

Bij het pensioenspaarfonds liggen de kaarten anders. De waarde ervan schommelt onder invloed van de beurskoersen. In het ideale scenario stort je het volledige bedrag op het moment dat het fonds zijn laagste jaarpeil kent, maar die perfecte timing is moeilijk in te schatten.

Beleggers adviseerden lange tijd een storting kort na de jaarwisseling omwille van het januari-effect. Een van de vermeende oorzaken van dat effect was de zogenaamde ‘windowdressing’: fondsenbeheerders verkochten in december slecht presterende aandelen om hun jaarresultaten op te smukken en het vrijgekomen bedrag investeerden ze opnieuw in januari, waardoor de koersen een hoge vlucht namen. De toonaangevende Amerikaanse Dow Jones-aandelenindex sloot de jaargang tussen 1975 en 2018 zo maar twaalf keer slechter af dan ze begon.

Het januari-effect versus de actualiteit

Als de recente actualiteit ons iets leert, dan is het wel dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden op toekomstig succes. Tijdens de beurscrisis van 2008 daalde de waarde van veel pensioenspaarfondsen met twintig procent en meer. In het rampzalige beursjaar 2018 haalde geen enkel pensioenspaarfonds een positief rendement. De verliezen schommelden tussen 4,5 en bijna 12 procent. Een storting van het volledige jaarbedrag in januari had dus een negatief effect. Aangezien beursspecialisten 2019 niet bepaald met een roze bril tegemoet kijken, lijkt het ons nu verstandiger om je pensioenspaarfonds dit jaar periodiek aan te dikken en op die manier de risico’s te spreiden. De magie van het januari-effect lijkt namelijk wat uitgewerkt.

Wat op je zestigste?

De fiscus int op jouw zestigste verjaardag een belasting van 8%. Je stort dat jaar dus best ná je verjaardag, aangezien de staat dat bedrag niet meer zal belasten. Tot 31 december van het jaar waarin je 64 wordt, kan je bovendien nog altijd pensioensparen. Je geniet telkens van een belastingvermindering, maar hoeft die resterende jaren niet langer een eindbelasting te betalen.

Alles wat je moet weten over pensioensparen

Dit levert pensioensparen maandelijks op vanaf je pensioen

Heeft het nut om jaarlijks meer dan 960 euro te besteden aan pensioensparen?

