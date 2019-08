Pensioensparen of langetermijnsparen: wat is voor u het interessantst? Kurt Deman

22 augustus 2019

09u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Wie na zijn arbeidsloopbaan dezelfde levensstandaard wil behouden, kan maar beter nu al een aanvullend pensioen opbouwen. De overheid biedt verschillende opties, zoals: pensioensparen en langetermijnsparen. Maar wat is nu het verschil tussen beide? En wat is - voor u - het voordeligst?

Hoewel pensioensparen en langetermijnsparen op het eerste zicht sterk op elkaar gelijken, gelden er toch enkele belangrijke verschillen. Pensioensparen kunt u bijna altijd doen, op voorwaarde tenminste dat u belastbare inkomsten hebt. U kunt kiezen voor zekerheid via veilige tak 21-spaarverzekeringen, of voor de meer risicovolle tak 23-beleggingsverzekeringen, of een tak44-product dat beide opties combineert. Een andere optie is het meer risicovolle pensioenspaarfonds. Bekijk hier de beste pensioenspaarverzekeringen.

Langetermijnsparen doet u dan weer via een levensverzekeringscontract in het tak 21-contract met gegarandeerde rente (+ eventuele winstdeelname) of het beleggingsproduct tak 23. Om recht te hebben op een fiscaal voordeel moet de levensverzekering een looptijd van minstens tien jaar hebben en voor uw 65ste zijn afgesloten. Veel mensen maken er gebruik van om ná het afbetalen van de woning het weggevallen fiscale voordeel terug aan te vullen. In tegenstelling tot bij pensioensparen kunt u na uw 65ste van het fiscale voordeel van dat systeem blijven genieten. Vergelijk hier langetermijnsparen met de laagste instapkosten.

Aantrekkelijk fiscaal voordeel

Een belangrijk verschil situeert zich op het vlak van de maximale premie. De overheid geeft voor wie aan pensioensparen doet een belastingvermindering van 30% op de gestorte bedragen tot 980 euro en een belastingvermindering van 25% op bedragen tussen 980 euro en 1.260 euro. U krijgt op die manier respectievelijk tot 294 euro en 315 euro terug van wat u in 2019 stort.

Het bedrag dat u voor langetermijnsparen fiscaal in mindering mag brengen, hangt af van uw inkomen en bedraagt maximaal 2.350 euro (voor 2019). Het fiscale voordeel bedraagt 30% van dat bedrag, of maximaal 705 euro.

Premietaks

De premietaks op de gestorte premies voor langetermijnsparen bedraagt 2%. Voor pensioensparen geldt er geen premietaks. Op uw zestigste verjaardag past de overheid in beide gevallen een anticipatieve heffing toe: die bedraagt 8% voor pensioensparen en 10% voor langetermijnsparen. Zowel langetermijnsparen als pensioensparen gaan gepaard met onder meer beheerskosten en instapkosten. Die verschillen sterk van aanbieder tot aanbieder.

Beide zijn combineerbaar

Goed om weten is dat pensioensparen en langetermijnsparen perfect combineerbaar zijn. U optimaliseert op die manier uw fiscale voordeel en bouwt een mooi appeltje voor de dorst op.

Tip: Vergelijk hier de verschillende producten en rendementen voor pensioensparen en langetermijnsparen.

Lees ook:

Bespaar 705 euro aan belastingen via langetermijnsparen

Hoe bereikt u uw spaardoel wel?

Wat is het beste: een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering?

Bron: spaargids.be.