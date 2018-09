Peeters waarschuwt Ryanair: "Voor wie vóór 1 september heeft geboekt, mag er niks veranderen" TT

04 september 2018

17u40

Bron: VRT 2 Consument Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) heeft een brief geschreven aan lagekostenmaatschappij Ryanair. Peeters waarschuwt de luchtvaartmaatschappij dat de nieuwe regels rond handbagage niet van toepassing mogen zijn op wie v óó r 1 september heeft geboekt.

Ryanair kondigde in augustus aan geen rolkoffertjes meer te aanvaarden als gratis handbagage. Daarvoor zou een toeslag betaald moeten worden. Binnenkort mogen alleen rug-, hand- of laptoptassen van normaal formaat gratis mee het vliegtuig in. Enkel passagiers met een zogeheten priority-ticket mogen ook met hun rolkoffer bij de hand aan boord. Volgens Ryanair zijn de nieuwe regels nodig om passagiers vlotter aan boord te laten gaan.

De regels zouden ingaan vanaf 1 september voor boekingen voor vluchten vanaf 1 november. Maar het bedrijf kondigde aan dat de nieuwe regels ook zouden gelden voor reizigers die al vóór 1 september een vliegreis hadden geboekt en na 1 november zouden vliegen. Ook zij zouden moeten bijbetalen, of konden kosteloos hun vlucht annuleren.

Kan niet, zegt Peeters nu. Hij liet de Economische Inspectie de zaak onderzoeken en die oordeelt dat Ryanair in de fout zou gaan en contractbreuk zou plegen. "De Economische Inspectie is zeer duidelijk", zei Peeters op Radio 1. "De algemene vervoersvoorwaarden moeten gerespecteerd worden en ze mogen niet eenzijdig worden opgezegd. Voor wie geboekt heeft voor de verandering op 1 september moeten de oude regels gelden en Ryanair moet dat respecteren."

Peeters stuurde een brief naar Ryanair-topman Michael O'Leary met de vraag de nieuwe regels aan te passen.