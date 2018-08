Peeters onderzoekt invordering van achterstallige facturen door failliete 3Suisses Redactie

22 augustus 2018

12u30

Bron: belga 0 Consument Minister van Consumenten Kris Peeters (CD&V) heeft de FOD Economie opgedragen om een onderzoek te voeren naar de manier waarop 3Suisses, waarvan de Belgische tak half juli failliet werd verklaard, achterstallige facturen invordert.

Het onderzoek gaat voornamelijk over de administratiekost van 100 euro die het incassobureau van het onlinebedrijf klanten aanrekent die nog achterstallige facturen hebben. "Ik laat FOD Economie onderzoek voeren naar manier waarop achterstallige facturen worden ingevorderd bij 3Suisses", stelt minister Peeters op Twitter.

Volgens Gazet van Antwerpen liepen op het meldpunt van de FOD Economie klachten binnen over 3Suisses. Ook Test-Aankoop zag het aantal klachten in zijn openbare klachtenbox de hoogte ingaan sinds het bedrijf in faling is gegaan. "In principe is het nog altijd mogelijk bestellingen te plaatsen bij 3Suisses. De curator probeert de activa ten gelde te maken. Dat is op zich normaal, maar kennelijk draait het administratief toch een beetje in de soep", zegt woordvoerder Simon November.

De klachten gaan onder meer over de slechte telefonische bereikbaarheid van het bedrijf, artikelen die niet geleverd worden, en aanmaningsbrieven voor het betalen van reeds betaalde artikelen.

Met het forfait van 100 euro heeft de consumentenorganisatie in principe geen probleem, omdat het juridisch wederkerig is. Ook klanten krijgen dus een identiek bedrag als 3Suisses zijn verplichtingen niet nakomt, zo staat in de algemene voorwaarden van het bedrijf.