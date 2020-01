Pechverhelping? Zoveel kost het u Johan Van Geyte

27 januari 2020

08u17

Bron: spaargids.be 0 Sparen Als u binnenkort met de auto een uitje plant richting skigebieden, dan dacht u vast al aan pechverhelping. Een ongeval is immers snel gebeurd, en ook pannes doen zich vaak op het allerslechtste moment voor. De prijs van een polis weegt vaak niet op tegen de kosten die u zou kunnen hebben, mocht het fout lopen. Idem als u gewoon thuisblijft. We gingen na aan welke kosten u zich mag verwachten.

Gespecialiseerde bijstandsorganisaties

Touring biedt twee formules aan voor thuisblijvers; mensen die niet of nauwelijks buiten de landsgrenzen gaan. Touring Belgium Go garandeert u voor 60 euro per jaar bijstand bij pech of ongeval met de wagen. Uitbreiding met slepen en een vervangwagen kan door middel van een supplement. Daarnaast is er de formule Move On Belgium, die bijstand verleent tot 100 km buiten de grenzen en ook in een sleepdienst en een vervangwagen voorziet. Die formule kost 135 euro per jaar.

VAB heeft een formule voor bijstand bij pech of ongeval met de wagen voor 125 euro per jaar, geldig voor de hele Benelux. Wil u een vervangwagen kunnen gebruiken? Dan betaalt u 58 euro extra. Sleepdiensten zijn hier wel inbegrepen in het basispakket.

Voor internationale reizigers heeft Touring een tijdelijke reisbijstand, verkrijgbaar vanaf 20 euro. Dat is dan wel enkel bijstand voor personen, niet voor uw wagen - voor dat laatste moet u een supplement betalen. Een jaarlijkse formule is beschikbaar voor 109 euro. Wie naast bijstand aan personen ook bijstand voor de auto wil, kan die wereldwijd voor een heel jaar krijgen voor 260 euro.

Bij VAB is er een reisbijstandsverzekering in heel Europa voor 220 euro per jaar. Daarin is zowel bijstand aan personen als bijstand bij pech of ongeval met de wagen begrepen.

Bekijk hier de beste reisbijstandverzekeringen.

Verzekeraars

Ook bij klassieke verzekeraars kan u terecht voor polissen, maar daar is de pechverhelping doorgaans een onderdeel van een ruimere polis. Zo biedt Allianz de verzekering Exclusive Selection Europe aan. Die garandeert naast bijstand bij pech of ongeval met het voertuig, ook bijstand aan personen, dekking van medische kosten, een verzekering voor de bagage en een verzekering voor gedwongen annulering van de reis. De polis kost 7,5% van de reissom, met een minimum van 45 euro.

Bij AXA kunt u aan uw autoverzekering een ruime polis Omni Assistance toevoegen. Die biedt u niet alleen wereldwijd bijstand op de weg, maar ook bijstand voor personen en bijstand aan huis. Hij kost 121 euro per jaar als u een auto wil meeverzekeren en 129 euro als u dat wil doen voor een bestelwagen.

Daarnaast kunt u via het platform Assudis bij AXA ook een Référence-polis onderschrijven. Die biedt u bovenop bijstand aan personen voor het hele gezin ook de mogelijkheid om tegen betaling van een bijpremie pechverhelping te krijgen in heel Europa. Voor een polis, die verblijven in het buitenland tot 90 dagen dekt, bedraagt de basispremie voor bijstand aan personen 130 euro per individu, 160 euro voor een koppel of 190 euro voor een gezin. Voor een auto komt daar nog 40 euro bij. Wil u ook een vervangwagen, dan bedraagt de meerprijs 50 euro. Voor langere verblijven in het buitenland kan een Excellence-polis worden afgesloten met bovenop de basispremie van 222 euro voor een individu en 342 euro voor een gezin bijpremies van respectievelijk 40 en 60 euro. Voorwaarde is wel telkens dat de auto maximum 10 jaar oud is.

Reisverzekeraars

En dan zijn er nog de gespecialiseerde reisverzekeraars als Europ Assistance. Bijstand bij pech of ongeval, inclusief slepen, in België is er al vanaf 115 euro per jaar. Moet er een vervangwagen bij, dan stijgt de prijs naar 155 euro. En moet de bijstand eveneens gelden in de buurlanden, dan kan dat vanaf 175 euro. U kunt de bijstand voor de auto bij Europe Assistance ook afsluiten als u op reis gaat in een tijdelijke verzekering (per reis) of in een jaarcontract, maar dan telkens als optie bovenop de bijstand aan personen.

Autoproducenten

Ook diverse autoproducenten bieden bijstandspakketten aan. Dat geldt onder meer voor Renault en Ford. Vaak is daarvoor wel vereist dat u de officiële onderhoudsbeurten van het merk nauwgezet opvolgt.

Lees meer op Spaargids.be:

AG Insurance test rijgedrag jonge klanten

Betalen in het buitenland: welke kaart kiest u het best?

Hoe ontsnapt een jongere aan een dure autoverzekering?

Bron: spaargids.be.