PayPal lanceert contactloos betalen met QR-codes SVM

19 mei 2020

16u28

Bron: Belga 0 Consument PayPal heeft een nieuwe app-functie geïntroduceerd die veilige fysieke betalingen mogelijk moet maken binnen maatregelen voor social distancing. "De QR-code biedt een uitkomst in een maatschappij waar we afstand van elkaar moeten houden omdat fysiek contact vermeden kan worden", meldt het bedrijf.

PayPal lanceert QR-codes voor consumenten en verkopers. Daarbij volstaat voor een betaling het scannen van een afgedrukte QR-code met een smartphonecamera. De functie is al beschikbaar in 29 landen, waaronder België.

"Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn consumentenuitgaven gestegen en zien we een toename in de vraag naar digitale betalingen in face-to-facesituaties", zegt John Kunze van PayPal. "De QR-code biedt kopers en verkopers niet alleen de mogelijkheid tot veilige en gemakkelijke betalingen, maar helpt hen zich ook te houden aan de sociale afstandsmaatregelen.”

Scannen

Verkopers kunnen gebruikmaken van de service door een door PayPal gegenereerde QR-code te printen en deze vervolgens te laten scannen door de klant. De klant klikt in de PayPal-app op ‘Scannen’, scant vervolgens de QR-code, vult een bedrag in en betaalt. Interactie tussen kopers en verkopers blijft zo uit.

PayPal belooft de komende maanden geen transactiekosten aan te rekenen aan de verkopers voor betalingen met een QR-code. “Om hen te steunen in deze bijzondere periode”, klinkt het. Voor kopers worden nooit transactiekosten in rekening gebracht.