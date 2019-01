Parkeertarieven het hoogst in Antwerpen, maar shoppers lijken niet afgeschrikt, zegt stadsbestuur TT

11 januari 2019

17u56

Bron: Belga 0 Consument Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) waarschuwt met een prijsvergelijkende studie in de hand voor de steeds hogere parkeertarieven in de Vlaamse centrumsteden. Antwerpen is de weinig benijdenswaardige koploper met 11,2 euro voor vier uur parkeren in de parking Meir, maar ook in andere steden kost parkeren nabij de populaire winkelstraten een fikse duit. Het Antwerpse stadsbestuur erkent de cijfers, maar stelt dat shoppers er allerminst door afgeschrikt worden.

"Zowel het straatparkeren als het parkeren in betaalparkings is veel te duur", vindt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. "Dit is een doorn in het oog van handelaars en horeca-uitbaters in onze steden, die steeds meer de concurrentie dienen aan te gaan met de grote shoppingcentra met massaparkings." Mattheeuws pleit voor langer kortparkeren, lagere prijzen in samenspraak met de parkinguitbaters en samenwerkingsverbanden tussen parkinguitbaters en horeca en handelaars.

Antwerps schepen voor Mobiliteit en Middenstand Koen Kennis (N-VA) betreurt dat Antwerpen in de studie vergeleken wordt met de andere, kleinere Vlaamse centrumsteden. "Qua grootte en aantrekkingskracht zit Antwerpen toch in een andere categorie", zegt hij. "De tarieven zijn hier bijvoorbeeld vergelijkbaar met die in Rotterdam en veel goedkoper dan in Amsterdam. Bovendien heb ik niet de indruk dat de parkings leeg staan. Verder promoten we natuurlijk volop alternatieven en de mensen gebruiken die ook: ze komen met de trein of laten de wagen achter op een park & ride." Kennis benadrukt ook dat de stad de tarieven in de betaalparkings niet bepaalt.

Suggesties voor meer samenwerking tussen parkinguitbaters enerzijds en horeca en handelaars anderzijds is Kennis echter wel genegen. "Ik wil gerust die partijen samen rond de tafel brengen om te kijken wat er mogelijk is", zegt hij. "Dat waren we eigenlijk sowieso al van plan.”