Papieren doekjes of handendrogers? Nieuwe studie brengt opheldering Joeri Vlemings

13 april 2018

13u04

Bron: Business Insider, Washington Post, USA Today 2 Consument Dat in openbare toiletten niet de zuiverste lucht rondhangt, weten onderzoekers al langer. Maar of papieren doekjes dan wel handendrogers beter voor je gezondheid zijn, daar raakten wetenschappers het nog niet helemaal over eens. Een onafhankelijke studie lijkt nu een duidelijke winnaar naar voren te schuiven.

Wetenschappers van de University of Connecticut School of Medicine onderzochten 36 dames- en herentoiletten en moesten vaststellen vast dat handendrogers wel degelijk tonnen bacteriële sporen wegblazen. Na dertig seconden in zo'n handendroger bleken de testplaten gemiddeld achttien tot zestig verschillende bacteriënkolonies te bevatten, terwijl zo'n plaat na twee minuten in de lucht van de toiletruimte minder dan één kolonie telde. Ook aan de mond van de toestellen bleken er nauwelijks bacteriën te vinden. De lucht die uit de handendrogers zélf komt, is dus nagenoeg perfect zuiver, maar de blazers verplaatsen uiteindelijk toch meer onzuivere lucht dan papieren doekjes. HEPA-filters reduceren de bacteriële afzetting in de drogers wel met factor vier.

Conclusie van de studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Applied and Environmental Microbiology : "De resultaten wijzen erop dat vele soorten bacteriën, inclusief potentiële ziekteverwekkers en sporen, kunnen worden afgezet op handen blootgesteld aan handendrogers, en dat sporen kunnen worden verspreid doorheen gebouwen en op handen kunnen worden afgezet via handendrogers." Geen echt grote verrassing, ook niet voor onderzoeksleider Peter Setlow. "Hoe meer lucht je verplaatst, hoe meer bacteriën er meekomen", zegt de professor microbiologie aan Business Insider. "En in toiletten hangen er veel bacteriën."

Eerder onderzoek wees al uit dat bij het doorspoelen 'toiletpluimen' vanuit de wc-pot de ontlasting in verstoven vorm tot meer dan 4,5 meter in de lucht kunnen stuwen. Handendrogers kunnen de verstoven fecaliën en bacteriën schijnbaar aanzuigen en vervolgens recht op je handen blazen. Al zeggen de auteurs van de nieuwe studie dat er nog meer onderzoek nodig is om "te bepalen of de drogers zelf bacteriehavens waren of gewoon grote hoeveelheden verontreinigde lucht wegbliezen".

Vooral bij kwetsbare groepen zoals ouderen en zieken kan het gebruik van handendrogers ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Setlow is zelf een zeventiger en hij heeft na zijn eigen onderzoek handendrogers helemaal afgezworen. De University of Connecticut School of Medicine, Setlows werkvloer tijdens de studie, is bovendien begonnen met het voorzien van papieren doekjes in alle sanitaire ruimtes.

Setlow voegt er wel aan toe dat een algemene paniek onder de bevolking overbodig is. Hij zegt dat voorzichtigheid vooral geboden is voor mensen met een verzwakt immuunsysteem, voor gezonde personen is het gevaar miniem.

De meeste bacteriën zijn trouwens niet slecht voor ons. Microben, een van de eerste levensvormen lang vóór de mens, zijn essentieel voor het leven op aarde en voor ons immuunsysteem. Een geneticus uit New York stelde zelfs ooit voor om kinderen eens goed over de vieze vloer van de New Yorkse metro te rollen, omdat hun immuunsysteem daardoor sterker zou worden.

Het is ook geweten dat zaken zoals smartphones, bureaus op kantoor en menukaarten in bars en restaurants veel minder schoon zijn dan wc-brillen. Volgens Business Insider wast bovendien een op de vijf de handen niet na een bezoek aan een openbaar toilet en "is het drogen van de handen daarom misschien wel niet het meest serieuze probleem op het toilet". Om gezond te blijven is de beste manier nog altijd je handen regelmatig en grondig wassen, vooral voor het eten en na een wc-bezoekje. Ondergeschikt daaraan is dan HOE je je handen daarna afdroogt.