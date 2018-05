OVERZICHT - Deelfietsen schieten als paddenstoelen uit de grond: dit betaal je voor een ritje Alle opties voor gedeelde tweewielers op een rij Tommy Thijs

07 mei 2018

13u54 0 Consument Afgelopen weekend kondigde fietsdeelsysteem Mobit zijn komst naar Antwerpen aan, als uitbreiding op Mechelen, Hasselt en Genk. Over heel Vlaanderen boomen de fietsdeelsystemen, elk met zijn eigen kleur. Wij zetten alle opties inclusief de prijzen op een rijtje.

Velo

Wat is het?

Het eerste en nog altijd bekendste deelfietssysteem ging al in 2011 van start in Antwerpen. De rode deelfietsjes hangen vast aan een station, en kan je met een code of een abonnementskaart ontgrendelen. De fietsen plaats je eenvoudig terug in een ander station naar keuze.

Waar vind je het?

Velo was de eerste jaren enkel beschikbaar in de Antwerpse binnenstad, maar werd geleidelijk aan uitgebreid. Vandaag worden alle districten van Antwerpen bediend via bijna 290 stations en 3.600 fietsen.

Wat kost het?

Velo werkt via een abonnementsformule, waarvoor je 49 euro per jaar betaalt. Je kan dan elke keer een halfuur gratis fietsen. Heb je de fiets toch langer nodig, dan betaal je 50 cent voor het volgende halfuur, en nog eens 1 euro voor het halfuur daarna. Na die anderhalf uur betaal je vijf euro per begonnen uur.

Ook kan je een dagpas (4 euro) of een weekpas (10 euro) kopen. Je krijgt dan geen fysieke kaart, maar een code waarmee je fietsen kan ontlenen.

Je mag een fiets vier opeenvolgende uren gebruiken, maar het aantal ontleningen per dag is wel onbeperkt. Als je de fiets toch langer gebruikt, krijg je een strafpunt. Na drie strafpunten wordt je kaart geblokkeerd en kan je geen fietsen meer nemen.

Cloudbike

Wat is het?

Een fiets lenen gebeurt via een smartphone-app. Eerst zoek je een beschikbare fiets op de kaart, waarna je de QR-code op de fiets scant om hem te ontgrendelen. De fiets achterlaten en vergrendelen doe je in een van de 'drop zones' in de stad, dus niet aan een vast station.

Waar vind je het?

De lichtblauwe fietsen rijden sinds januari van dit jaar rond in Antwerpen. De dienst mag het aantal fietsen van het stadsbestuur nu uitbreiden van 300 naar 360.

Wat kost het?

Bij Cloudbike betaal je 5 eurocent per minuut, met een minimum van 50 cent voor de eerste tien minuten.

Ook zijn er dagpassen van 6 euro, en driemaandelijkse abonnementen van 20 euro. Dan mag je zoveel ritjes van maximaal 40 minuten maken per dag. Rij je tussen de 40 en 70 minuten, dan betaal je 1 euro extra, rij je nog eens een halfuur langer, komt er nog eens 2 euro bij, en daarna betaal je vijf euro per gestart uur.

Mobit

Wat is het?

Ook bij Mobit leen je een fiets via de smartphone-app en een QR-code. In tegenstelling tot Velo of Cloudbike mag je je fiets bij Mobit op eender welke (correcte) plaats in de stad achterlaten. Mogelijk komen er wel voorkeurtarieven voor als je fiets in een 'preferred parking zone' achterlaat.

Waar vind je het?

De felgroene fietsen van Mobit komen volgende maand naar Antwerpen en zie je nu al rondrijden al in Mechelen, Kortrijk, Hasselt en Genk.

Wat kost het?

Je betaalt bij Mobit geen abonnement, enkel een waarborg van 49 euro. Dat bedrag krijg je terug als je je Mobit-inschrijving deactiveert.

Ook zijn er geen dag-, week- of jaarpassen. Je betaalt per blokken van 20 minuten: tijdens het eerste uur is dat 45 cent per 20 minuten, tijdens het tweede uur 65 cent, tijdens het derde uur 80 cent. Daarna betaal je 1 euro per 20 minuten extra.

Voor een ritje korter dan vier minuten betaal je bovendien maar 29 cent.

Blue-bike

Wat is het?

Ook de NMBS heeft een eigen fietsdeelsysteem, al gaat het eerder om een huursysteem dat meer gericht is op de pendelaar. Met een kaart kan je aan een fietspunt een fiets ontlenen, die je binnen de 24 uur terug moet brengen naar dezelfde locatie.

Waar vind je het?

Aan meer dan 50 trein- of busstations en park & rides kan je een fiets lenen. Je moet hem daar wel terugbrengen.

Wat kost het?

Je betaalt een abonnement van 12 euro per jaar, waarna je een Blue-bike-kaart krijgt. Daarnaast betaal je op de meeste locaties 1,15 euro per 24 uur. Per volgende 24 uur betaal je 3,15 euro. In Deinze, Hasselt en Ninove is Blue-bike gratis.

Villo!

Wat is het?

Wat Velo is voor Antwerpen, is Villo! voor Brussel. Je neemt een fiets in het ene station, en laat hem achter in een ander. Ook bij Villo! kan je ofwel een fiets huren via een abonnement of met een dag- of weekpas.

Waar vind je het?

Villo! is actief in heel het Brusselse gewest, met 360 stations en 5.000 fietsen.

Wat kost het?

Per jaar betaal je 33,6 euro (gebruikers van een Mobib-kaart krijgen 1 euro korting). Daarmee fiets je het eerste halfuur gratis. Het volgende halfuur kost je 50 cent, het halfuur daarna 1 euro. Daarna betaal je 2 euro per halfuur.

Een dagpas kost 1,6 euro, een weekpas 7,9 euro.

Scooty

Wat is het?

Naast fietsen kan je in Antwerpen en Brussel sinds vorig jaar ook elektrische scooters uitlenen. Het concept is ongeveer gelijk aan dat van Mobit: je registreert je, zoekt via de smartphone-app een scooter op de kaart, reserveert er eentje en je kan vertrekken. In de scooter liggen twee helmen die je kan gebruiken.

Na afloop van je rit laat je de scooter reglementair achter op in de stad.

Je hebt er wel een rijbewijs voor nodig.

Waar vind je het?

Scooty is beschikbaar in Brussel en Antwerpen. Je mag er overal mee rondrijden, maar moet hem wel achterlaten in de 'rode zone', die niet de hele stad omvat. In Antwerpen beschikt Scooty nu over 75 scooters, maar het bedrijf mag binnenkort uitbreiden naar 200.

Wat kost het?

Bij Scooty betaal je geen abonnementskosten, wel een instapkost die op dit moment 2,99 euro bedraagt. In ruil krijg je meteen 20 gratis rijminuten.

Daarna kost elke minuut op de scooter je 25 eurocent. Pauzeer je je rit, dan betaal je 5 cent per minuut.

Scooty belooft binnenkort wel met abonnementsformules te komen.

Swapfiets

Wat is het?

Een andere eend in de bijt is het van oorsprong Nederlandse Swapfiets. Het is geen echt fietsdeelsysteem, aangezien je je eigen fiets krijgt met zeven versnellingen, dubbel slot, verlichting en diefstalverzekering. Bij een defect komt er binnen de twaalf uur een fietsenmaker ter plaatse en wordt de fiets hersteld of vervangen.

Waar vind je het?

Swapfiets is gelanceerd in Leuven, maar nu ook in Antwerpen en Leuven beschikbaar.

Wat kost het?

Er is enkel een abonnementsformule: per maand betaal je 17,5 euro of 15 euro als student.

CONCLUSIE

Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen en welke dienst je het beste kiest, hangt dan ook erg van je profiel af. Wie vaak een deelfiets gebruikt voor korte ritten, is in Antwerpen bijvoorbeeld misschien het beste af met een Velo-abonnement. Dan betaal je 49 euro per jaar, en zolang je niet langer dan een halfuur fietst, geen cent meer.

Waar Velo niet beschikbaar is, of wanneer je niet zo vaak een deelfiets nodig hebt, komen Cloudbike en Mobit dan weer in beeld. Je hoeft geen abonnement te betalen en betaalt gewoon voor je verbruik.

Een iets duurdere optie is Swapfiets, maar het voordeel is dan weer dat je altijd jouw eigen fiets tot je beschikking hebt, bovendien met de garantie dat hij altijd in orde is.

Wil je niet trappen, dan is Scooty weer een optie.