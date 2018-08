Overstappen naar een andere energieleverancier: vijf punten waar u echt op moet letten Dries Van Damme

23 augustus 2018

08u00

Bron: Mijnenergie.be 0 Consument Bij de overstap naar een andere energieleverancier geldt de prijs meestal als het doorslaggevende argument. Toch raadpleegt u ook best de algemene voorwaarden. Ze omvatten de rechten en plichten van het energiebedrijf en leren u meer over de aangeboden service. Wij gingen na waar er addertjes onder het gras schuilen.

1. Overstappen is gratis, maar let op met welkomstacties

U kunt tegenwoordig heel eenvoudig veranderen van energieleverancier, op voorwaarde dat u een opzegtermijn van minimum een maand respecteert. Dat gebeurt kosteloos, maar u speelt soms wel een deel van uw welkomstvoordelen kwijt. Een voorbeeld: het all-in energiecontract Active van ENGIE Electrabel met een looptijd van vier jaar omvat de slimme thermostaat Boxx. Wie het contract vroegtijdig stopzet, moet de restwaarde en de installatieprijs (maximum 298 euro) van Boxx terugbetalen. De Flixpakketten van Essent combineren een vast energietarief voor een looptijd van drie jaar met een slimme thermostaat, dito stekker en een hub. In geval van een vroegtijdige beëindiging van uw energiecontract factureert Essent de restwaarde van uw Flixtoestellen. U bekijkt dus best vooraf de voorwaarden die gepaard gaan met uw welkomstaanbod.

Lees ook: Veranderen van energieleverancier kan op elk moment met overstapperiode van minimum een maand

2. Bijkomende kosten bij onbetaalde factuur

Een factuur vergeten te betalen: het kan iedereen overkomen. De meeste energieleveranciers sturen in dat geval een eerste, kosteloze herinneringsbrief. Energy People rekent voor zijn nalatige klanten wel meteen een vergoeding aan, Eneco Belgium doet dat enkel voor offline klanten. Een tweede herinneringsbrief is bijna altijd betalend. De kostprijs varieert sterk. Luminus tarifeert die aan 8 euro, Eneco rekent 3 euro aan, Ebem beschouwt het als een gratis service. Voor een verdere ingebrekestelling volstaat bij Ecopower de som van 10 euro, Watz factureert het dubbele. Diverse spelers vragen ook een administratieve vergoeding voor het opstellen van een afbetalingsplan. De som van alle onderdelen loopt dus sterk uiteen. De beste oplossing bestaat er uiteraard in om tijdig tot actie over te gaan.

3. Antwoordtermijn

Sommige leveranciers beantwoorden mails van klanten na één werkdag, andere aanbieders vragen meer geduld. Wie een brief per post verstuurt, moet – afhankelijk van het energiebedrijf – twee tot vijf werkdagen wachten op een reactie. Telefonische bijstand gebeurt meestal door een medewerker, maar soms moet u uw verhaal kwijt aan een antwoordapparaat. U vindt dat soort informatie niet tussen de algemene voorwaarden, maar bent vrij om zelf de proef op de som te nemen.

4. Hoe groen is uw stroom?

Verschillende energieleveranciers bieden contracten met 100% groene stroom aan: opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, zoals wind, water en de zon. De zogenaamde ‘grijze’ stroomcontracten bieden energie uit minder duurzame energiebronnen, zoals fossiele brandstoffen en nucleaire energie. Het prijsverschil tussen groene en grijze stroom is veelal minimaal. Via de Stroomchecker van VREG verneemt u de herkomst van uw energie. U kunt dus bewust voor Belgische stroom opteren.

Lees ook: Een 100% groen elektriciteitsproduct, wat houdt dat precies in?

5. De prijs

U wilt zoveel mogelijk besparen op uw energiefactuur. Het loont om de prijzen van de verschillende energieleveranciers naast elkaar te leggen. De prijsvergelijkingsmodule van Mijnenergie.be stelt u in enkele muisklikken het meest voordelige contract voor, op maat van uw woning en energiebehoeftes. Doe dus snel de test! U bepaalt zelf of u opteert voor een vast of een variabel tarief en voor welke looptijd.

Vergelijk hier alle prijzen van energieleveranciers

Lees ook:

Groepsaankoop energie levert geen betere prijzen dan normaal aanbod

Veranderen van energieleverancier kan op elk moment mits het respecteren van een overstapperiode van minimum 1 maand

Bespaar meer dan 25% op je energiefactuur met deze eenvoudige tips

Bron: mijnenergie.be