Overstappen naar een andere autoverzekeraar: dit moet u weten

24 september 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Bent u niet tevreden meer van uw huidige autoverzekeraar of vindt u de premie te duur? Goede redenen om op te zoek gaan naar een nieuwe makelaar of verzekeringsagent. Bent u niet tevreden meer van uw huidige autoverzekeraar of vindt u de premie te duur? Goede redenen om op te zoek gaan naar een nieuwe makelaar of verzekeringsagent. Spaargids.be bekijkt de beperkingen waar u rekening mee moet houden.

Als u wil veranderen, dan moet u de lopende verzekering minstens drie maanden voor de vervaldag opzeggen. Dus stel dat ze tot 31 maart loopt, dan zegt u ze uiterlijk op 31 december op met een aangetekende zending of door ze persoonlijk te gaan afgeven en te laten tekenen voor ontvangst. De opzegging gaat dan in op de jaarlijkse vervaldag van de polis.

Na een aanpassing of een ongeval

Soms kan het sneller, als uw huidige maatschappij bijvoorbeeld zelf haar tarieven aanpast of algemene voorwaarden wijzigt. Tot drie maand na de kennisgeving daarvan mag u overstappen, de opzegging gaat dan al in één maand na uw aangetekende brief of nadat de maatschappij het ontvangstbewijs van de opzeg tekende.

Opgelet: dit is niet van toepassing als uw premie verhoogd werd omdat u een ongeval in fout had! Dat valt immers niet onder ‘aanpassing van de tarieven’.

Ook na een schadegeval is het mogelijk om uw autoverzekering op te zeggen. Doe dat dan wel binnen de maand nadat de verzekeraar u een voorstel deed over het al dan niet verkrijgen van een schadevergoeding. Hier bedraagt de opzeg drie maanden.

Als u te laat uw opzegging doet of u doet ze niet correct, dan wordt uw polis automatisch weer voor een jaar verlengd. Ook niet als u een nieuwe wagen koopt trouwens; u moet sowieso wachten op de afloop van de contractuele termijn bij uw huidige verzekeraar.

Opschorting

Als u op een bepaald moment weet dat u voor langere tijd uw auto niet zal gebruiken - omdat u bijvoorbeeld naar het buitenland gaat of tijdelijk niet bekwaam zal zijn om te rijden - dan is er de optie van opschorting van uw autoverzekering. U mag uw verzekeraar dan vragen om uw polis in die bepaalde periode te schorsen. Op het moment dat u uw wagen weer gaat gebruiken, kan u ze dan weer hervatten. Vraag hier gratis autoverzekeringoffertes op.



