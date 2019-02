Overstap van energieleverancier levert forse besparing op Dries Van Damme

19 februari 2019

08u30

Liefst 545.828 huishoudens sloten vorig jaar een contract af bij een andere elektriciteitsaanbieder. Voor aardgas gaat het om 405.695 gezinnen. Dat blijkt uit cijfers van energieregulator VREG. Toch mag dat cijfer nog flink stijgen, want veel gezinnen kunnen nog flink besparen door gewoon over te stappen naar een andere leverancier.

U stelde het ongetwijfeld zelf met pijn in de portemonnee vast: de energiefactuur dikte vorig jaar weer fors aan. Het potentiële stroomtekort en het vraagstuk rond kernenergie zetten de markt dan ook goed onder druk. Dat heeft ook gevolgen voor u: de energieleverancier die u vorig jaar het aantrekkelijkste tarief bood, kan nu alweer veranderd zijn. En dat gaan ook niet om verschillen van een paar euro’s, maar bedragen die oplopen tot meer dan honderd euro per jaar. Als u niet zomaar teveel wil betalen, dan kweekt u best de gewoonte om jaarlijks - als de verlenging van uw contract eraan komt - eens na te gaan of u elders niet goedkoper af bent. U hoeft zelfs niet eens het einde van uw contract af te wachten. Een opzegtermijn van één maand volstaat, ongeacht de resterende looptijd bij uw huidige leverancier.

Tip: Bekijk hier de voordeligste prijzen van gas- en elektriciteitsleveranciers.

Meer dan 300 euro verschil

Om duidelijk te maken hoeveel u kan besparen, deden we zelf even een vergelijkingstest (uitgevoerd op 6 februari 2019 volgens de op dat moment geafficheerde tarieven).

Een Antwerps gezin met een gemiddeld verbruik (3.305 kWh), met een enkelvoudig en vast uurtarief, betaalt bij de goedkoopste leverancier 817,42 euro per jaar, bij de duurste 996,55 euro. Een verschil van 179,13 euro op jaarbasis. Eenzelfde test resulteert voor aardgas (verbruik: 13.851 kWh) in een prijsvork tussen 610,76 euro en 768,60 euro, of een verschil van 157,84 euro.

Woelige tijden

In 2016 creëerde de omstreden Turteltaks van minister Turtelboom wel een groter prijsbewustzijn. Een jaartje later kende de energiemarkt eveneens woelige tijden, wat opnieuw voor veel wissels zorgde. De trend zet zich dus duidelijk door, aangezien vorig jaar bijna 20 procent van de gezinnen van energieleverancier wisselde, maar toch zijn er nog steeds zeer veel huishoudens die de voordelen van de geliberaliseerde energiemarkt niet helemaal naar hun hand zetten en op die manier eigenlijk gewoon te veel betalen.

Tip: Ontdek hier of u ook te veel betaalt aan uw energiefactuur. Maak hier de vergelijking.

