Overheid wil kleinere dozen slaappillen TT

29 oktober 2018

06u22

Bron: Belga 0 Consument De FOD Volksgezondheid heeft aan de farma-industrie in België gevraagd kleinere doosjes slaapmedicatie op de markt te brengen, zo schrijven de kranten van Mediahuis. "In de meeste verpakkingen zitten nu dertig of zelfs zestig pillen en dat vergroot het ­risico op verslaving", zegt expert Thierry Christiaens (UGent) in de krant.

Veel meer mensen dan nodig nemen in België een pil om te kunnen inslapen. Het gaat vooral om vrouwen en oudere mensen. Bij 55-plussers gaat het om een op de tien, bij Belgen ouder dan 75 jaar om meer dan een op de vijf.

Deze pillen zijn volgens experts enkel nuttig bij acute slaapproblemen. Ze zijn bovendien erg verslavend en er kunnen nefaste bijwerkingen optreden zoals concentratieproblemen en valpartijen door sufheid overdag.

Bij de koepels van de farmabedrijven in België wordt gemengd gereageerd op de vraag van de FOD Volksgezondheid. Pharma.be ziet weinig bezwaren, zolang ook de grote dozen blijven bestaan. Medaxes, de koepel van ­producenten van generische medicijnen, benadrukt de meerkosten per pil in kleinere verpakkingen, zowel voor de patiënt als voor de producenten.