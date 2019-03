EU Samen Beschermen Gesponsorde inhoud Overbezorgde ouder of laat maar waaien? Zo leer je kinderen verantwoord met het internet omgaan. Aangeboden door Europese Commissie

25 maart 2019

07u00 0 Consument Vind je het internet een griezelige jungle, waar je kinderen zeker niet alleen in mogen? Of is het voor jou een handige babysit waar je verder geen omkijken naar hebt? Anders gezegd: ben je een overbezorgde moederkloek of meer een je-m’en-foutiste? De goede aanpak zit ergens tussen die twee uitersten in, vindt Hans Martens van het onderwijsnetwerk European Schoolnet. We vroegen hem tips om kinderen verantwoord online te laten gaan.

Online pesten, geweldvideo’s, een jongen die blootfoto’s van zijn lief met de rest van de school deelt,…: geen wonder dat ouders zich zorgen maken.

Hans Martens: “We mogen de gevaren niet opblazen. Voor de grote meerderheid van de kinderen en de jongeren is het internet een positief verhaal. Ze communiceren, ontdekken de wereld en maken plezier. Er zijn risico’s, maar die horen nu eenmaal bij het opgroeien. Dat is met fietsen niet anders. Heel af en toe kan het wel eens heel fout gaan. Het is goed dat ouders zich daar bewust van zijn.”

Heel fout, wat is dat dan?

“We hebben onlangs samengewerkt met ouders van wie het kind door een online wurgspel is gestorven. Dat is een uitzonderlijk geval waarvan je je kunt afvragen: zou dit zonder het internet ook gebeurd zijn?”

Je noemt dit uitzonderlijk, maar er duiken toch regelmatig uitdagingen op zoals Blue Whale en Momo, die jongeren aanzetten om zichzelf te verminken of zelfmoord te plegen?

“De klassieke media besteden veel aandacht aan die hypes, omdat ze zo spectaculair klinken. Maar de meeste van die hypes zijn hoaxes of hebben geen grote impact.”

Recent was er veel te doen over de app Tik Tok, waarop jonge kinderen hitjes playbacken en dansjes doen. Pedofielen zouden daar ongepaste commentaren bij zetten.

“Apps die kinderen als doelgroep hebben, zouden extra voorzichtig moeten zijn. Helaas zijn ze dat niet altijd. Je kunt kritiek hebben op het verdienmodel van grote spelers als Facebook en Google, maar ze investeren wel in oplossingen om ongewenste inhoud van hun platformen te weren. Technologie is dus een deel van de oplossing.”

Is dat ook voor ouders zo? Wat vind je van papa’s of mama’s die filters gebruiken om internetcontent te blokkeren of die meegluren naar wat de kinderen online doen?

“Er zijn maar weinig ouders die dat doen. Bovendien vinden jongeren altijd wel een manier om die controles te omzeilen.”

Hoe pakken we het dan wel best aan?

“Wij raden aan om samen afspraken te maken over het internetgebruik en om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Zoek naar manieren om kinderen positief te begeleiden, zodat ze zelf uit hun ervaringen leren. Praat met hen over wat ze doen op het internet en hoe ze met veiligheid en privacy omspringen. Zo voelen ze dat ze bij jou terechtkunnen als ze ooit een vraag of een probleem hebben. Heel concreet zou je zelfs een soort van ‘contract’ kunnen afsluiten.”

Wat zou er dan in zo’n contract staan?

“Het internetgebruik binnen het gezin. Vertrek daarvoor vanuit een positieve insteek en som op wat allemaal kan en mag, waarom dat zo is en op welke manier. Met de leeftijd zal dat evolueren. Een zestienjarige die iemand leert kennen op een forum is niet hetzelfde als een negenjarige die met een vreemde chat. Er mogen ook regels in dat contract zitten. Geen smartphone aan tafel, bijvoorbeeld. Pas op, dat geldt dan ook voor papa die de krant wil lezen.” (lacht)

Het goede voorbeeld geven is belangrijk?

“Ah ja. Je kunt maar moeilijk boos worden over overdreven gsm-gebruik, als je zelf voortdurend op social media zit.”

Wat met sexting? Tieners zullen het ‘awkward’ vinden als mama of papa daarover beginnen.

“Het kan deel uitmaken van een gezonde seksuele ontwikkeling om in een relatie intieme zaken te delen, als beide jongeren daarmee akkoord gaan natuurlijk. Ze moeten er wel bij stilstaan dat die relatie kan wegvallen. Wat gebeurt er dan met die beelden? Een pikante polaroid ging vroeger niet zo gemakkelijk de wereld rond als een digitale foto vandaag. In België werken wij samen met Child Focus, dat de functie van Safer Internet Center heeft. Hun boodschap: sexting mag, maar doe het niet tegen je zin en zorg dat je onherkenbaar bent.”

Ook pijnlijk: online pesten. Hoe ga je daar als ouder mee om?

“De school speelt natuurlijk een belangrijke rol. Maar het is niet altijd de meest logische plek om online pesten aan te pakken, want het internet overstijgt de schoolmuren. Je kunt wel Child Focus contacteren. Zij kunnen advies geven, doorverwijzen naar een organisatie of tussenpartij spelen tussen kind en school. In extreme gevallen kan het zelfs nodig zijn om de politie in te schakelen.”

Jij werkt voor European Schoolnet. Wat doen jullie daar?

“European Schoolnet is een netwerk van Europese ministeries van onderwijs, dat bezig is met digitale onderwijsinnovatie. Onze projecten worden vaak mee gefinancierd door Europa. Eén van die projecten is Better Internet For Kids. Onder die paraplu heeft elke EU-lidstaat een Safer Internet Center. In België is dat Child Focus. Het heeft een helpline voor mensen met vragen of problemen en een hotline voor illegale content, zoals kindermisbruik op het internet.”

Wat is het nut van een internationale aanpak?

“Het internet kent geen grenzen, dus is het logisch dat we internationaal samenwerken. Zo organiseren we één keer per jaar in Europa de Safer Internet Day. We wisselen ook kennis en informatie uit. Zo heeft Child Focus een animatiefilmpje gemaakt over de kleuter Charlotte en haar papa, dat vertaald is en ook in veel andere landen verspreid wordt.”

De EU steunt duizenden mensen die over de landsgrenzen heen samenwerken om jouw leven zo gezond en veilig mogelijk te houden, waaronder artsen, juristen, handelsonderzoekers, noodcoördinatoren, milieuspecialisten en medewerkers van diensten zoals European Schoolnet. Benieuwd naar hun verhalen? Surf naar EU Samen Beschermen.