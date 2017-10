Oud en jong gezellig onder één dak: hospitawonen Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

Hospitawonen is een nieuwe vorm van samenwonen Consument Veel senioren wonen in een (te) groot huis. Studenten en alleenstaanden zijn dan weer op zoek naar een betaalbare woonplek. Hospitawonen brengt de twee samen. Win-win, noemen ze dat: de huurder heeft een goedkope woonst, de verhuurder krijgt gezelschap en een beetje hulp in het huishouden.

Veel boeken, mooie schilderijen, een ouderwetse open keuken, zelfgebakken koekjes en een poes die tijdens het gesprek rond onze benen komt draaien: het is gezellig bij Marlene Germis (81). Haar vriend Charles en student Nicolas Délétroz (21) zijn mee aan tafel geschoven. Nicolas’ lief en veel van zijn vrienden wonen in Brussel. Zelf studeert hij momenteel klassieke gitaar aan het conservatorium van Gent. Op kot? Ja, maar het gaat iets verder dan dat.

Nicolas Délétroz: “Ik heb vroeger al alleen op kamers gezeten, maar dat vond ik niet altijd even leuk. Ik houd van de huiselijkheid bij Marlene. Ik hoef bijvoorbeeld niet in mijn kamer te eten. We ontbijten samen in de keuken voor ik naar de les vertrek. ’s Avonds ben ik vaak op pad met vrienden. Maar als ik het op tijd vraag, kan ik hier ook warm eten. De tafelgesprekken krijg ik er gratis bij. Marlene is politiek wat linkser dan ik en dat zorgt soms voor verrijkende discussies. Heel boeiend! (lacht).”

Gezellige drukte

Ondanks al die huiselijke gezelligheid en goede zorgen zit Marlene haar student niet op de vingers te kijken. Marlene Germis: “Hij komt en gaat wanneer hij wil en doet in zijn kamer wat hij wil. Liefst zonder nachtlawaai, dat wel. Ik heb ook graag dat hij het op tijd laat weten als hij niet mee eet. Maar dat is normaal, dat doe je thuis ook.”

Marlene heeft altijd studenten in huis gehad. “Ik ben opgegroeid in een woning waarin ook mijn grootmoeder en het gezin van de huishoudster inwoonden. Ik hou van een beetje gezellige drukte. Je blijft wakker van geest als je met jongere mensen omgaat. En af en toe steekt Nicolas een handje toe in het huishouden. Hij helpt wel eens met de afwas, of brengt een emmer water naar boven. Ik ben fysiek nog prima in orde, maar het is leuk als je dat soort van zwaardere klusjes eens aan zo’n jonge gast kunt overlaten.”

Goed voor huurder en verhuurder

In Gent hebben ze een woord voor deze ‘nieuwe’ vorm van samenleven: hospitawonen. Daarbij verhuurt een senior (maar een jongere persoon mag ook) één kamer van zijn woning aan een alleenstaande en delen ze verder nog minstens één ruimte. De huurder kan een student zijn, maar ook een persoon die met een leefloon of een laag inkomen moet toekomen. Zo raakt die op een betaalbare manier aan onderdak. En de verhuurder verdient een centje extra. Daarnaast zijn er ook sociale voordelen. Voor senioren die hulpbehoevend zijn of zich soms alleen of onveilig voelen, kan de inwonende huurder de rol van mantelzorger spelen.

Ook in Leuven

Ook andere steden en gemeenten denken na over dit systeem of experimenteren er al mee. Casa Cura in Leuven is bijvoorbeeld een project van het OCMW, de Stad Leuven en de KU Leuven. Casa Cura mikt wel exclusief op studentenhuurders. Die worden gekoppeld aan oudere verhuurders die op de een of andere manier hulp of gezelschap nodig hebben. De student zorgt dus voor de kotmadam. In ruil voor die hulp geniet de inwonende student van een verminderde huurprijs.