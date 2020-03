Orange knipt in aantal mobiele abonnementsformules HR

09 maart 2020

11u54

Bron: Belga 3 Consument Orange Belgium maakt komaf met de Cheetah-, Dolfijn-, Koala- en zes andere tariefplannen met dierennaam, en lanceert met GO vier nieuwe mobiele formules, "tegen een scherpe prijs en met een royaal volume aan mobiele data". Met gezinskortingen op de zwaarste abonnementen richt de telecomoperator zich op de gezinnen, maar onder meer het goedkoopste gsm-abonnement - de Kolibrie met 0,1 GB aan 8 euro per maand - valt wel uit het aanbod.

Met de nieuwe mobiele portefeuille wil Orange vooral inspelen op het stijgend dataverbruik. In vergelijking met begin 2018 verbruikten de klanten eind vorig jaar maar liefst 2,5 keer zoveel mobiele data, klinkt het, gemiddeld 4,5 GB per maand. Om die groei de baas te kunnen wordt het mobiele-datavolume in de nieuwe GO-abonnementen opgetrokken. Bovendien kunnen klanten een abonnement voor twee of drie gebruikers afsluiten, met een gezinskorting op de twee zwaarste abonnementen. “De eerste mobiele gezinsformule in België”, maakt Orange zich sterk, “zonder dat gezinsleden een collectieve databundel moeten delen”.

In de lichtste formule, GO Light, krijgen klanten bijvoorbeeld 500 MB aan mobiele data, 90 minuten bellen en onbeperkt sms’en voor 10 euro per maand per gebruiker. Voor een gezin met drie wordt dat dus 30 euro. GO Plus biedt 5 GB aan mobiele data aan met onbeperkt bellen en sms'en voor 20 euro per maand.

Vanaf GO Intense - 15 GB en onbeperkt bellen en sms’en - en GO Unlimited - alles onbeperkt - gelden er gezinskortingen. GO Intense kost bijvoorbeeld 30 euro per maand voor één klant, 42 euro voor twee en 63 euro voor drie. Bij GO Unlimited wordt dat respectievelijk 40, 62 en 93 euro per maand.

Goedkoopste formule

Orange maakt zo wel komaf met de goedkoopste mobiele data-formule. Klanten met een Kolibrie-abonnement krijgen nu 0,1 GB, 90 belminuten en onbeperkt sms'en voor 8 euro per maand, terwijl GO Light met 0,5 GB en 10 euro per maand nu de lichtste formule wordt. Ook de tussenmaat - het Dolfijn-abonnement met 1,5 GB voor 15 euro per maand - valt ertussenuit. Orange gaat van in totaal negen tariefplannen - Kolibrie, Dolfijn, Koala, Panter, Cheetah, Arend, Arend Premium, Kolibrie Zen en Dolfijn Zen - naar vier formules. De vroegere abonnementen worden niet langer aangeboden, maar bestaande klanten kunnen hun abonnement wel behouden, zegt Orange.

Klanten kunnen de nieuwe GO-fomules combineren met de bestaande LOVE-paketten voor breedbandinternet en televisie. Voor GO Intense van 30 euro per maand in combinatie met LOVE Duo van 34 euro per maand bijvoorbeeld betaal je 55 euro in plaats van 64 euro per maand voor onbeperkt vast internet, 15 GB aan mobiele data en onbeperkt bellen en sms'en.