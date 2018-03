OPROEP: Steek jij vaak de grens over voor goedkopere merkproducten? Bieke Cornillie

13 maart 2018

Een goed gevuld winkelkarretje merkproducten in de supermarkt bij ons kost stukken meer dan in onze buurlanden. Voor dezelfde inkopen betaal je in Duitsland gemiddeld 13,4 procent minder, in Nederland 12,9 en in Frankrijk is de rekening gemiddeld 9,1 procent lager. De grens oversteken richting supermarkt is dus vaak geen slecht idee. Naar Frankrijk om water, vervolgens naar Nederland om afwasmiddel en ten slotte richting Duitsland om deodorant en douchegel?

Rijdt u voor zowat al uw inkopen naar het buitenland op zoek naar het goedkoopste? Laat het ons weten. Stuur een mailtje naar bieke.cornillie@persgroep.be (met vermelding van uw gsm-nummer) en vertel ons waar u wat koopt.