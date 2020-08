Opnieuw urenlang in de rij voor uitverkoop Brantano, klanten naar huis gestuurd in Koksijde JV HAA

24 augustus 2020

11u30

Bron: Belga, eigen berichtgeving 154 Consument Vandaag zijn er toch weer 49 Brantano-winkels geopend ondanks de complete chaos dit weekend. Dat meldt het veilinghuis dat de uitverkoop bij de schoenenketen organiseert. Onder meer in Mechelen, Gentbrugge, Oostkamp en Brugge staan er alweer lange wachtrijen. In Koksijde werden shoppers die aan een gesloten Brantano-winkel stonden te wachten terug naar huis gestuurd.



De start van de uitverkoop, met kortingen van 75 procent, verliep zaterdag in volle coronacrisis zeer chaotisch. Winkels trokken heel veel volk, en op sommige plaatsen moest de politie zelfs tussenbeide komen. Volgens veilinghuis Moyersoen werd een aantal pijnpunten intussen aangepakt. Zo zijn er extra kassa's geïnstalleerd en wordt er extra personeel ingezet. Ook het nodige veiligheidspersoneel is voorzien, klinkt het.

Prioriteit

De winkels in steden of gemeenten waar burgemeesters hun bezorgdheid geuit hadden, blijven vandaag gesloten. Het veilinghuis hoopt de plooien alsnog glad te kunnen strijken, zodat ook die winkels deze week nog kunnen openen. "Veiligheid blijft uiteraard de prioriteit", klinkt het.



In Koksijde blijft de Brantano-winkel vandaag dicht, nadat het zaterdag door de gemeente werd gesloten omdat er te veel volk was komen opdagen. Niettemin stonden er vanochtend opnieuw ongeveer 50 klanten te wachten. Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) is niet te spreken over de gang van zaken. Buurtwachters stuurden de shoppers terug naar huis.

In Halle had vandaag de eerste uitverkoopdag moeten plaatsvinden, maar het Brantano-filiaal hield er zonder communicatie de deuren gesloten. “Dit is schandalig”, klinkt het bij de wachtende mensen. Of de winkel ooit nog zal opengaan is niet geweten.

Aankoopbon

De Brantano-winkel in Mechelen ging wel open. Het is er vandaag zo mogelijk nog drukker dan zaterdag. Uren voor de opening van de winkel stond al een immense rij aan te schuiven. Van het bewaren van anderhalve meter afstand was in de wachtrij zeker aan de toegang geen sprake.

Een van de klanten zegt voor de camera van VTM Nieuws dat ze zaterdag ook al een uur had aangeschoven, maar dan toch naar huis is gegaan. “Het ging niet vooruit. Ik dacht vandaag een nieuwe poging te wagen. Ditmaal heb ik een boek bij om mij bezig te houden”, vertelt de vrouw. Ze geeft les en heeft nog een aankoopbon van 50 euro. “Daarom kom ik aanschuiven. Anders zou ik dat niet doen. Ik weet wel niet of ik die zal mogen gebruiken.”

Van Gentbrugge tot Zoersel

Aan de vestiging van Brantano langs de Maalse Steenweg in Brugge is het ook urenlang aanschuiven om de winkel binnen te komen. De eerste klanten stonden al om 6.45 uur voor de deur.

In Gentbrugge, Aalst, Ninove en Oostkamp staan ook mensen aan te schuiven. In het Oostkampse filiaal laat het winkelpersoneel maximaal 35 mensen tegelijk binnen. Aan de Brantano-vestiging in Wetteren stonden deze ochtend al om 7.30 uur de eerste koopjesjagers in de rij. Velen wisten niet dat de winkel pas om 12 uur de deuren zou openen in plaats van om 10 uur.

Vakbondsman Sven De Scheemaeker van ACV Puls beaamt dat een aantal winkels met enige vertraging de deuren opent vandaag. “In sommige winkels was het immers na de eerste stormloop op de uitverkoop een echte ravage, met veel opruimwerk tot gevolg.”

Ook aan de Brantano-filialen in Deinze en Ternat is het aanschuiven geblazen. Burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V) van Ternat wil dat het Brantano-management extra veiligheidspersoneel inzet. Gebeurt dat niet, dan laat hij de winkel vanmiddag sluiten, zo waarschuwde hij.

Op de Meir in Antwerpen staat eveneens een lange rij wachtenden, maar alles verloopt er rustig. Veiligheidsmensen laten stelselmatig klanten binnen. Het is vandaag ook weer lang aanschuiven in Zoersel. Voor de opening van de winkel om 10 uur liep de wachtrij al op tot honderd geïnteresseerden.

Veiligheid

ACV Puls toont zich door de grote interesse van de consument ongerust over de veiligheid voor het winkelpersoneel en de bezoekers, en roept het personeel op om in geval van nood onmiddellijk de politiediensten in te schakelen. Een winkel kan ook (tijdelijk) gesloten worden door het personeel tot de situatie genormaliseerd is, zegt vakbondsman Sven De Scheemaeker in een reactie.

Oproep getuigenissen

Het Laatste Nieuws is op zoek naar (anonieme) getuigenissen van werknemers van Brantano die hebben gewerkt tijdens de uitverkoopdagen. Wil u, al dan niet anoniem, uw verhaal doen over wat u heeft meegemaakt tijdens de uitverkoop en het verloop van het faillissement de voorbije dagen en weken? Mail naar cedric.maes@dpgmedia.be

