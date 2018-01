Opnieuw meldingen van storingen bij Proximus, klanten krijgen twee weken gratis betaalkanalen Redactie

Bron: VTM Nieuws, Belga, VRTNWS 669 BELGA Consument Proximus zal twee weken lang alle betalende televisiekanalen openzetten voor alle klanten als compensatie voor de problemen van gisteren. Dat zegt het bedrijf aan VTM Nieuws. Nog geen 24 uur na de storingen van gisterenavond, zijn er bovendien opnieuw technische problemen bij Proximus. Dat blijkt uit verschillende meldingen van klanten via sociale media. Het telecombedrijf bevestigt via Twitter dat er inderdaad opnieuw problemen zijn opgedoken.

Het netwerk van Proximus lag tussen 20 uur en 21.15 uur plat in een groot deel van Vlaanderen. Rond 21.15 uur werd het netwerk gradueel hersteld. Later op de avond waren de problemen van de baan. Oorzaak van de problemen was een elektriciteitspanne in een van de datacenters. Klanten van Proximus TV in het hele land moesten het ongeveer een uur zonder tv stellen.

Proximus bekijkt nu of ze de klanten al dan niet gaan vergoeden en hoe dat dan geregeld moet worden. "Niet alle klanten werden namelijk getroffen en daarnaast konden sommige klanten wel een deel van het aanbod ontvangen. Voorlopig is het nog te vroeg om hier al uitspraken over te doen", zegt Nele Van Malderen van Proximus aan VTM Nieuws.

Ook problemen bij De Lijn

De panne bij Proximus veroorzaakt ook problemen bij De Lijn, waar klanten moeilijkheden ondervinden om sms-tickets aan te schaffen. De Lijn adviseert hen om alternatieve manieren om te betalen te gebruiken. Zij kunnen een tienrittenkaart kopen bij een van de 3.400 voorverkooppunten. Die kaart kost 15 euro voor tien ritten. Een andere mogelijkheid is een m-ticket van 1,80 euro. Dat kan gekocht worden via de app van Mobiflow. Nieuwe gebruikers moeten de app installeren en zich eenmalig registreren. Nog een mogelijkheid is een medereiziger die bij een andere operator dan Proximus zit, een ticket te laten kopen. Die reiziger moet dan wel hetzelfde traject afleggen. Als ook dat geen mogelijkheid is, kan de reiziger tot slot ook een biljet van 3 euro kopen bij de chauffeur.

Nieuwe storingen

Nog geen 24 uur na de storingen, melden klanten inmiddels nieuwe problemen. Op Twitter zegt een klant dat hij geen sms'en kan versturen en ontvangen. Op onze redactie konden we wel probleemloos sms'en. Gisterenavond waren er vooral klachten over Proximus TV, vanochtend lijkt het vooral over e-mail te gaan. Een woordvoerder herhaalde omstreeks 10.00 uur dat de problemen van gisterenavond de baan zijn. Een uur later bevestigt het bedrijf via Twitter dat er opnieuw problemen zijn. Het is nog niet duidelijk of getroffen klanten een compensatie zullen krijgen.

De website allestoringen.be heeft in kaart gebracht waar de nieuwe problemen zich voortdoen. Alle dichtbevolkte regio's in Vlaanderen, Wallonië en Brussel lijken getroffen.

