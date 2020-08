Opnieuw lange wachtrijen voor uitverkoop Brantano, 49 winkels geopend jv

24 augustus 2020

10u07

Bron: belga, eigen berichtgeving 116 Consument Vandaag zijn er toch weer 49 Brantano-winkels geopend ondanks de complete chaos dit weekend. Dat meldt het veilinghuis dat de uitverkoop bij de schoenenketen organiseert. Het aantal geopende winkels zou morgen nog verder uitgebreid worden. Onder meer in Mechelen, in Gentbrugge en in Brugge staan er sinds vanochtend alweer lange wachtrijen.



De start van de uitverkoop, met kortingen van 75 procent, verliep zaterdag in volle coronacrisis zeer chaotisch. Winkels trokken heel veel volk, en op sommige plaatsen moest de politie zelfs tussenbeide komen.

Volgens veilinghuis Moyersoen werd een aantal pijnpunten aangepakt. Zo zijn er extra kassa's geïnstalleerd en wordt er extra personeel ingezet. Ook het nodige veiligheidspersoneel is voorzien.



De winkels in steden of gemeenten waar burgemeesters hun bezorgdheid geuit hadden, blijven vandaag gesloten. Het veilinghuis hoopt de plooien alsnog glad te kunnen strijken, zodat ook die winkels deze week nog kunnen openen. "Veiligheid blijft uiteraard de prioriteit", klinkt het.

Aankoopbon

Een van de wachtende klanten aan de Brantano-winkel van Mechelen zegt voor de camera van VTM Nieuws dat ze zaterdag ook al een uur had aangeschoven en dan toch naar huis is gegaan. “Het ging niet vooruit. Ik dacht vandaag een nieuwe poging te wagen. Ditmaal heb ik een boek bij om mij bezig te houden”, zegt ze. De vrouw geeft les en heeft nog een aankoopbon van 50 euro. “Daarom kom ik aanschuiven. Anders zou ik dat niet doen. Ik weet wel niet of ik die zal mogen gebruiken.”

Aan de vestiging van Brantano langs de Maalse Steenweg in Brugge is het ook opnieuw urenlang aanschuiven om de winkel binnen te komen. De eerste klanten stonden al om 6.45 uur voor de deur.

In Gentbrugge was het eveneens meteen urenlang aanschuiven voor zij die niet als eerste klanten waren komen opdagen.

