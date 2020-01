Opnieuw hogere banktarieven in 2020 Kurt Deman

01 januari 2020

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Het is stilaan een traditie, maar geen vrolijke: de banken kondigen voor 2020 hogere tarieven aan. Hoe voeren banken die prijswijzigingen door? Hoe herkent u ze? Wat kunt u zelf ondernemen?

Op 1 januari 2020 passen heel wat banken opnieuw hun tarieven aan. Onder meer door het beleid van de Europese Centrale Bank genereren ze minder inkomsten uit de traditionele verdienmodellen, waardoor ze op een andere manier proberen nieuwe inkomsten te vinden. De stijgende kosten situeren zich vooral op het vlak van diensten die ook digitaal mogelijk zijn. Het versturen van rekeningafschriften geldt als een mooi voorbeeld. Verschillende banken rekenen daar vanaf 1 januari bovenop de huidige portkosten een extra bijdrage voor aan, die oploopt tot vijf euro per envelop. Duurdere tarieven voor geldstortingen aan het loket en papieren overschrijvingen gelden eveneens als een klassieker in het lijstje van hogere kosten. Het mag duidelijk zijn dat de financiële instellingen hun klanten op die manier weinig subtiel richting digitaal bankieren sturen. Bekijk hier de beste spaarrekeningen van het moment

Vooral duurder voor traditionele klant

Deutsche Bank verhoogt de prijs voor haar kredietkaarten. Het jaarlijkse of maandelijkse forfait voor het houden van een zichtrekening kost u bij verschillende banken volgend jaar ook opnieuw wat meer. Hoewel alle banken die extra kosten verplicht communiceren binnen hun algemene voorwaarden, app en rekeningafschriften, ontsnappen ze vaak aan de aandacht van de consument.

Spaargids.be bundelt alle kosten in een geactualiseerd overzicht per zichtrekening. De simulatie gaat uit van vier profielen, aangezien het kostenplaatje er voor de moderne gebruiker met online banking anders uitziet dan voor een traditionele spaarder die afschriften bij de eigen bank afhaalt. Uit die vergelijkingstool blijkt dat Argenta de gratis dienstverlening waarmee het zich graag in de markt zet, blijft waarmaken. Een andere vaststelling is dat vooral voor de traditionele, offline gebruiker de kosten hoog oplopen. Een jaarbedrag van enkele honderden euro’s vormt voor dat profiel geen uitzondering.

Vergelijken loont

Het komt erop aan van u goed te informeren. Bent u niet tevreden met de tarifering bij uw huidige bank, dan kunt u eenvoudig veranderen van bank via een bankoverstapdienst. U hoeft enkel een zichtrekening online of in een kantoor van uw nieuwe bank te openen en een aanvraagformulier in te vullen. Vanaf dan regelen uw nieuwe en vorige bank de overstap voor u.

