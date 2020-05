Oplichting via telefoon neemt opnieuw toe Redactie

14 mei 2020

09u50

Bron: Belga 4 Consument Oplichting via de telefoon is in 2019 opnieuw opgeflakkerd. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Ombudsdienst voor telecommunicatie. De klachten van de verbruikers legden verschillende vormen van fraude bloot: telefoon-phishing, fraude via Messenger (Facebook), wangiri-fraude (waarbij er geprobeerd wordt om mensen terug te laten bellen naar dure betaalnummers) en telefonische oplichting via dure 090x-nummers.

De Ombudsdienst voor telecommunicatie kreeg in 2019 in totaal 15.816 schriftelijke aanvragen om tussen te komen. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2018 (- 4,21 procent).

Een stijgend aantal klachten houdt verband met ongewenste oproepen. Zo waren er 4.410 aanvragen tot identificatie van de dader tegenover 4.059 in 2018, maar de aanvragen voor bemiddeling in klachten tegen telecomoperatoren namen dan weer af (van 12.452 in 2018 naar 11.406 vorig jaar).

Tegen Proximus werden de meeste klachten ingediend in 2019, gevolgd door Telenet Group, Orange Belgium, Scarlet en Voo. Die top vijf is dezelfde als in 2018.

Veranderen van operator

Voorts gingen klachten over de onmogelijkheid om ongewenste binnenkomende oproepen te blokkeren en de aanrekening van ongevraagde M-commerce- en betalende sms-diensten. Daarnaast leidt het veranderen van operator nog steeds tot honderden klachten, omdat klanten twee keer aangerekend worden net zoals onverwacht hoge facturen door telecomgebruik tijdens een verblijf in het buitenland.

In de loop van 2019 heeft de Ombudsdienst 16.246 dossiers onderzocht, behandeld en afgesloten. In meer dan 96 procent van de klachten leidde de bemiddeling door de Ombudsdienst tot een minnelijke schikking tussen de gebruiker en de operator. Voorst reageerde de operator ook soms positief op de aanbevelingen van de ombudsdienst, waardoor voor meer dan 97 procent van de klachten een positief resultaat is gevonden, klinkt het.

