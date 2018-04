Oplichter aan de lijn? Met deze tips trap je niet in de val TT

16 april 2018

09u14

Bron: FOD Economie 14 Consument De overheid ontving in 2017 meer dan 5.400 meldingen van burgers over misleidende telefoontjes. Dat zijn er gemiddeld 15 per dag, zegt de Federale Overheidsdienst Economie. Maar hoe weet je wanneer je oplichters aan de lijn hebt? Op deze manier kan je ze herkennen.

Je kreeg een mooi aanbod per telefoon, maar je weet niet wie jou belde of hoeveel het je kost? Dan is de kans groot dat je werd opgebeld door een oplichter.

Maakt de verkoper zich bekend?

Een televerkoper is verplicht zijn identiteit en de onderneming waarvoor hij belt, kenbaar te maken aan het begin van het gesprek. Hij moet ook duidelijk maken dat het telefoongesprek bedoeld is om iets te verkopen.

Is het aanbod van de verkoper duidelijk?

Geeft de verkoper weinig informatie over de eigenschappen, de prijs of de duur van de overeenkomst, vraag dan om meer details. Misleidende telefoontjes gaan meestal over gratis aanbiedingen, kortingsbonnen of proefpakketjes om een product eerst uit te testen.

Staat de televerkoper op de lijst van ondernemingen die al gemeld zijn?

Check of de naam van de onderneming die u opbelt op de lijst van ondernemingen staat waarover de FOD Economie en het Europees Centrum voor de Consument al meldingen ontvingen. Wees uiterst voorzichtig met aanbiedingen van de ondernemingen die op die lijst staan. Staat de onderneming niet op de lijst, dan betekent dat niet noodzakelijk dat het aanbod veilig is, want telefonische oplichters wisselen vaak van naam.

Heb je een schriftelijke bevestiging gekregen?

Een televerkoper is verplicht om je een bevestiging te sturen, per e-mail of per post. Die bevestiging moet alle informatie geven over het aanbod en over je recht om van de aankoop af te zien. Stuur meteen een antwoord als je niet geïnteresseerd bent in het aanbod.

Let op: de bevestigingsmail komt soms terecht in de map met ongewenste e-mails. Als je onlangs een televerkoper aan de lijn had, kan je de e-mails in deze map best in het oog houden.

Kreeg u een verdacht telefoontje?

Meld het dan aan de FOD Economie via meldpunt.belgie.be en bij het Europees Centrum voor de Consument wanneer het bedrijf dat je belde zich in een ander Europees land bevindt.