OPINIE. "Er is méér nodig dan een 4de mobiele netwerkoperator voor een noemenswaardige prijsdaling" Kristof Van Ostaede is Project officer telecom bij Test Aankoop, Simon November is woordvoerder bij Test Aankoop

13 juni 2018

Federaal minister van Telecom Alexander De Croo pleit ervoor de weg vrij te maken voor een vierde mobiele netwerkoperator in ons land. "We hebben een vierde speler op de telecommarkt nodig, want de consument betaalt nu te veel" , zo klinkt het. Maar zo'n vierde speler zal niet veel veranderen, zeggen Kristof Van Ostaede en Simon November van Test Aankoop in dit opiniestuk.

Stel je bent een intensieve gebruiker van je smartphone; je verbruikt 2000 MB aan data en stuurt 600 sms’en per maand, dan betaal je hier in België gemiddeld zo’n 40% meer dan in Frankijk of het Verenigd Koninkrijk en zo’n 15% meer dan bij onze noorderburen. We hadden het liever anders gezien. Maar eens te meer toont onze meest recente vergelijking van de gsm-tarieven in België en de buurlanden aan hoe weinig dynamisch onze markt is en hoe duur we zijn in vergelijking met het buitenland. Het leeuwendeel van de markt is nog steeds in handen van de grote netwerk-operatoren: Proximus, Orange en Base. Er is dan ook weinig ruimte voor concurrentie en dus weinig kans op noemenswaardige prijsdalingen. Sinds Telenet zijn positie nog heeft versterkt door de overname van Base, is de situatie er natuurlijk niet op verbeterd.

Tot onze tevredenheid lezen we dat minister De Croo de kaart van de consument trekt en komaf wil maken met deze hoge prijzen. Het momentum is er alleszins want in het voorjaar van volgend jaar worden de frequenties op het mobiele netwerk voor de komende 20 jaar geveild. Dat opbod wordt een uitgelezen mogelijkheid voor een vierde mobiele netwerkoperator om de concurrentie aan te gaan met Proximus, Orange en Telenet/Base. Die zal een 4G netwerk moeten bouwen dat op korte termijn kan geüpgradet worden naar 5G.

Zal louter dit nieuws zorgen voor lagere telecomfacturen voor de klant ? Neen, helaas niet. Het grote probleem is het feit dat de concurrentie niet meer gevoerd wordt op de mobiele markt, maar wel op de all-in bundels. Inderdaad, de Proximussen, Telenets, VOO’s en Orange’s proberen hun klanten voor zoveel mogelijk diensten klant te maken via packs die naast internet ook nog tv, een vaste lijn, een internetverbinding en een gsm-abonnement bevatten; de zogenaamde 4play-aanbiedingen, zeg maar. Deze 4play markt kent nu reeds een marktaandeel van 29% (volgens analyse van de regulator uit 2017) en dit aandeel zal enkel toenemen op termijn. Klanten die hier instappen zullen immers minder snel geneigd zijn van operator te veranderen. Alle diensten onder één paraplu biedt meer overzicht en gemak, natuurlijk, weten de operatoren. Dit ‘gemak’ heeft zijn prijs want ook op de markt van de packs zijn we duur. Een onderzoek dat we deden in 2015 wees uit dat wie in België een pakket heeft bestaande uit tv, een vaste lijn en internet, een zogenaamde 3play-formule, een stuk meer betaalt dan in de ons omringende landen : maar liefst dubbel zoveel als in Frankrijk en 50% meer dan in Duitsland.

Het voorstel van minister De Croo kan dus enkel leiden tot een echte opschudding van de markt als deze 4de mobiele netwerkoperator niet mobiel blijft maar de klant ook tv, internet en vaste lijn – diensten kan aanbieden. Een echte concurrent biedt een all-in bundel aan, aan een scherpe prijs. Toegegeven, de minister zet een eerste belangrijke stap maar er is meer nodig. Momenteel is het nog te duur voor een nieuwe speler om tv en internet te gaan aanbieden omdat de toegangsvoorwaarden om toe te treden tot het bestaande netwerk van kabel, glasvezel of DSL niet interessant (lees : te prijzig) zijn. Zolang dat het geval is, zullen de buitenlandse operatoren niet staan springen om zich hier als prijsbreker te wagen op de Belgische markt. Wij kijken dan ook met belangstelling uit naar de marktanalyse van de regulator, BIPT. Als deze de drempels voor toetreding tot de het netwerk gevoelig kan verlagen, dan ligt de weg pas echt open voor meer concurrentie en lagere prijzen voor de consument.