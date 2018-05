OPINIE: Eén van onze leden installeerde retourautomaat voor statiegeld... en zat plots met afvalberg in winkel en rij wachtende klanten Luc Ardies is directeur van Buurtsuper.be Ingrid De Vos

11 mei 2018

17u57 1 Consument Vlaams Minister Schauvliege legt binnenkort een strijdplan tegen plastic op de regeringstafel. Een belangrijk onderdeel ervan is de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flesjes. Eén van de leden van Buurtsuper.be, de UNIZO organisatie van supermarkten, heeft bij wijze van experiment een paar jaar geleden een speciale retourautomaat geïnstalleerd maar... vindt dit intussen de slechtste beslissing ooit.

Het lijkt een eenvoudige oplossing in de strijd tegen milieuschade door plastic en ander zwerfvuil: De consument betaalt 25 cent meer op de bewuste drankverpakkingen en recupereert het geld bij retournering van de blikjes en flesjes in de winkels. De praktijkervaring en één van onze leden leert ons dat alles veel minder vlot verloopt dan de huidige plannen rond statiegeld doen vermoeden.

Je kunt het zo gek niet bedenken of consumenten probeerden het in de retourautomaten te deponeren: conservenblikjes, lege bussen van wasproducten en allerlei andere verpakkingen waarop helemaal geen statiegeld van toepassing is. De automaat spuwt ze weer uit, waarna het afval gewoon werd achtergelaten in de winkel. Met alle gevolgen van dien: een rij van wachtende klanten en een smurrie van tomatensaus, olie, suiker vermengd met een lekje detergent, waardoor de vloer meerdere keren per dag moest worden schoongemaakt. Ook achteraan de automaat zijn er constant lekkages.

Los van deze praktische en hygiënische bezwaren is er uiteraard het kostenplaatje voor de handelaars: een gemiddelde buurtsuper is, afhankelijk van de lokale situatie, al snel tussen de 35.000 en 40.000 euro kwijt aan de investering in de automaat, de extra personeelskosten, de kostprijs voor de afhaling en tot slot het opofferen van verkoopruimte.

Naar onze schatting zijn er ca. 10.000 winkels, tankstations, frituren enz. in België en 6.000 in Vlaanderen die drankverpakkingen verkopen en dus voor een grote investering staan. De minister heeft de intentie om de factuur van de statiegeld-operatie bij de industrie te leggen, via een vergoeding van 0,5 eurocent per blikje en 1,5 cent per flesje. Het is een utopie om ervan uit te gaan dat de industrie alle bijkomende kosten bij de invoering van statiegeld kan dragen, zonder die door te rekenen naar de consument. Vandaag betaalt de industrie immers al een half miljard euro aan heffingen op verpakkingsheffingen, Fost Plus-bijdragen (het zogenaamde groene punt) en het bestrijden van zwerfafval aan de hand van sensibiliseringscampagnes.

Kortom, de invoering van statiegeld zal de consument veel rompslomp bezorgen maar zal hem ook veel meer kosten dan de huidige blauwe zak waarin hij nu zijn drankverpakkingen deponeert waarna ze thuis worden opgehaald voor recyclage. Tenzij hij natuurlijk naar het buitenland rijdt om daar zijn bulkaankopen te doen. Maar benzine kost ook geld en onze natuur en ecologische doelstellingen worden daarmee allesbehalve geholpen. Want over de doelstelling is iedereen het eens: we moeten ervoor zorgen dat er veel minder plastic wordt gebruikt en er geen zwerfvuil in onze natuur terechtkomt. De hamvraag is echter of statiegeld hiertoe zal bijdragen.

Dit brengt ons naadloos bij de minderheid van hardleerse sluikstorters die de eigenlijke oorzaak zijn van ons plastic probleem. Gaan de hardleerse sluikstorters bij de invoering van statiegeld de discipline opbrengen om hun lege blikjes en plastic flesjes mee naar huis te nemen - in plaats van ze vanuit hun auto of vanop hun fiets in de bermen te kieperen? Om vervolgens een traject af te leggen dat veel complexer is dan het huidige blauwe zak – systeem? Dit alles voor 25 cent? Buurtsuper.be investeert liever samen met haar leden en de industrie in lokale sensibiliserings- en opruimacties waarbij jeugd- of andere verenigingen worden vergoed om het zwerfvuil aan te pakken.