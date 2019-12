Opgelet voor louche waterfilterverkopers: “Ze gebruiken illegaal toestel om te bewijzen dat ons drinkwater ongezond is” HAA

03 december 2019

09u23

Bron: De Inspecteur, Radio 2 4 Consument De federatie van Vlaamse waterbedrijven (AquaFlanders) waarschuwt voor malafide verkopers die beweren dat ons kraantjeswater van slechte kwaliteit is. Ze doet dit naar aanleiding van een getuigenis in ‘De Inspecteur’ op Radio 2. Een luisteraar kreeg recent een leurder over de vloer die haar een toestel van 1.800 euro probeerde aan te smeren om leidingwater te zuiveren.

Om te bewijzen dat ons kraantjeswater vol schadelijke stoffen zit, haalde de deur-aan-deurverkoper een chemische truc uit. “Hij stopte een toestel met pinnen in een glas water. Het water werd meteen vuil en bovenaan dreef er een laag zwart spul”, vertelt Catherine op Radio 2.

De oplossing, volgens de man, is een kwalitatief filtersysteem dat maar liefst 1.800 euro kost. Daar komt jaarlijks nog een kost van 140 euro bij om de filter te vervangen. “Het is voor uw gezondheid, mevrouw. Als u flessenwater zou kopen, kost dat ook veel geld. Dit systeem betaalt zichzelf al na 20 jaar terug”, probeert de verkoper de vrouw wijs te maken.

“Chemische reactie”

AquaFlanders waarschuwt in een reactie dat deze test helemaal niks zegt over de kwaliteit van het drinkwater. “Het gaat puur om een chemische reactie”, aldus Carl Heyrman.

“De man doet een simpele elektrolyse met een paar metalen elektroden, een ijzerelektrode en een aluminiumelektrode. Die elektroden worden onder stroom gezet, waardoor de metaaldeeltjes in het water vrijkomen.” Volgens Heyrman verandert hierdoor het water van kleur, maar zegt dat helemaal niks over de kwaliteit van het drinkwater. “Het zijn net de mineralen en zouten in het water die dat proces mee mogelijk maken.”

Gevaarlijk

Chemicus Thomas Derwael, die meewerkte aan het onderzoek in ‘De Inspecteur’, gaat ervan uit dat de deur-aan-deurverkoper een illegaal toestel heeft gebruikt, dat in ons land niet te verkrijgen is. “Het apparaat heeft een zeer hoog vermogen, te hoog om veilig te zijn”, aldus Derwael.

De federatie van Vlaamse waterbedrijven waarschuwt consumenten om niet in de val te trappen, en zegt stappen te zullen ondernemen. “Deze manier van werken gaat lijnrecht in tegen het charter waar iedereen in de sector zich aan moet houden. We gaan dit melden aan Aqua Belgica (de Belgische Federatie voor Waterbehandeling, nvdr.), zodat er kan opgetreden worden tegen dit soort van wanpraktijken”, besluit Heyrman.