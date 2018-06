Opgelet: Nationale Bank waarschuwt voor 'illegale praktijken' bij Belgische betaalapp bvb

20 juni 2018

17u42

Bron: Belga 8 Consument De Nationale Bank (NBB) gaat in de aanval tegen de Antwerpse app POM, die door duizenden Belgen gebruikt wordt om eenvoudig facturen te betalen. Het bedrijf werkt illegaal want beschikt niet over een erkenning om betalingsdiensten aan te bieden, zegt de centrale bank. Volgens het bedrijf gaat het conflict maar over een klein deel van de service.

POM biedt via een app voor Android en iOS betaaloplossingen voor facturaties aan. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld overschrijvingsformulieren van facturen scannen met de smartphonecamera en vervolgens de betaling eenvoudig afronden via de Bancontact-app. De app inventariseert de facturen zodat ze later gemakkelijk terug te vinden zijn. De toepassing is gratis en telt volgens het bedrijf inmiddels zo'n 20.000 gebruikers.

De Nationale Bank pikt het echter niet langer dat het bedrijf werkt zonder erkenning. "We waarschuwen hen al een jaar dat ze dingen doen die niet kunnen", zegt NBB-woordvoerder Geert Sciot. "Het is niet toevallig dat er een licentie nodig is. Een aantal andere fintechbedrijven hebben dossiers lopen om ook betalingsdiensten aan te bieden. Zij volgen wel de correcte weg en hebben nog geen activiteiten ontwikkeld." De Nationale Bank kan POM niet verbieden om verder actief te zijn. Dat kan alleen het parket van Antwerpen.

Voldongen feit

POM-oprichter Johannes Vermeire reageert verbaasd op die communicatie. "Ik dacht dat we nog in onderhandeling waren met de Nationale Bank. Vorige week hebben we hen nog een voorstel gedaan. Ze zetten ons voor een voldongen feit", zegt hij. POM heeft volgens Vermeire een dossier voor een erkenning ingediend, maar daar had de Nationale Bank nog vragen bij.

Vermeire benadrukt dat het dispuut gaat over een klein deel van de dienstverlening van POM. Met een vijftigtal bedrijven, bijvoorbeeld energieleveranciers en telecombedrijven, heeft POM een rechtstreeks contract. Voor de verwerking van die facturen is volgens Vermeire geen erkenning nodig. Voor facturen van bedrijven die geen contract hebben met POM, is dat wel het geval. "Dat gaat over maximum 10 procent van onze transacties", stelt de POM-oprichter.